Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:10
SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...
ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Çarşamba gününden itibaren hamur yoğurma makinesi, blender seti, çay makinesi, filtre kahve makinesi, kahve baharat öğütücü, tost makinesi, battaniye, kırışık giderici, şarjlı su pompası, yorgan, lastikli çarşaf, nevresim seti cazip fiyatlarla satışta olacak. İşte; 24-30 Eylül 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...