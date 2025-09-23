Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...
Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:10

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Çarşamba gününden itibaren hamur yoğurma makinesi, blender seti, çay makinesi, filtre kahve makinesi, kahve baharat öğütücü, tost makinesi, battaniye, kırışık giderici, şarjlı su pompası, yorgan, lastikli çarşaf, nevresim seti cazip fiyatlarla satışta olacak. İşte; 24-30 Eylül 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK marketin 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında yoğurt, tereyağı, zeytin, peynir gibi ürünler yer alırken; yumuşatıcı,oda kokusu, nevresim seti, patili dostlarımıza özel onlarca ürün de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025

SEPETLER DOLUYOR! ŞOK aktüel 24-30 Eylül 2025: Lastikli çarşaf, battaniye, kırışık giderici, hamur yoğurma makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 EYLÜL 2025