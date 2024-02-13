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Haberler Fotohaber SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 (resimli) 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 23:59

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 (resimli) 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan sevgililer günü, geldi çattı. Bu anlamlı ve özel günde birbirinden farklı hazırlıklar içine giren birçok çift aynı zamanda yaratıcı ve anlamlı mesajlar yollamak için araştırma yapıyor. Bu özel günde çiftler duygularını dile getirmek adına hediyelerine anlamlı bir not eklemek için Sevgililer Günü mesajı örneklerini inceliyor İşte, 14 Şubat sevgililer gününe özel uzun-kısa, kadına-erkeğe, resimli, birbirinden farklı ve anlamlı mesajlar!

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 resimli 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

Sevgililer günü her yıl aşkını somut bir şekilde ifade etmek isteyenler tarafından mesaj ve hediyelerle kutlanıyor. Her sevgililer gününde olduğu gibi bu sevgililer gününde de anlamlı bir hediye veya anlamlı bir mesajla sevdiğiniz kişinin kalbinde taht kurabilirsiniz. Aşkınızı en güzel sözcüklerle tarif edebileceğiniz anlamlı sevgililer günü mesajıyla sevgilinize duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte, 14 Şubat özel birbirinden anlamlı sevgililer günü mesajları...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 resimli 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 💘

"Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."

"Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."

"Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."

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SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 resimli 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

"Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum."

"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."

"Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum."

"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."

"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 resimli 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

"Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."

"Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."

"Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "

"Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 resimli 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

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