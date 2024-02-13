SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 (resimli) 💘 Uzun-kısa, kadına-erkeğe, birbirinden farklı ve anlamlı sevgililer günü mesajı tıkla gönder!

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2024 💘

"Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."

"Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."

"Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."