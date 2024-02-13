Sevgililer Günü mesajları - aşk sözleri: Romantik, en güzel, resimli eşe, sevgiliye 14 Şubat 2024 Sevgililer Günü mesajı gönder!

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.