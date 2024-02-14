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Haberler Fotohaber Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | (Valentine's Day) Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat'ta kutlanır?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 08:14

Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | (Valentine's Day) Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat'ta kutlanır?

Dünyanın dört bir yanında çiftlerin kutladığı en romantik gün geldi. Hediye notlarından günün anlam ve önemini kullanmak isteyen sevgililer ve tarihi merak eden ilgililer 'Sevgililer Günü nedir, tarihte ne zaman ve nasıl ortaya çıktı' sorularını arama motorlarına yöneltiyor. Aziz Valentin Günü hikayesi ve tarihçesi ile gündemdeki yerini aldı. Antik Yunan'a uzanan 14 Şubat tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Peki; Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? İşte, ayrıntılar...

Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | Valentine’s Day Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat’ta kutlanır?

14 Şubat Sevgililer Günü hikayesi ile çiftleri antik dönemlere götürüyor. Birçok ülkede aynı tarihte kultanan bu özel gün ile sembolleşen Aziz Valentine ise bugün sıklıkla görülen Valentine's Day yazısına ilham veriyor. Günün anlamına ithafen yapılan paylaşımlar sayısını artırıyor. Peki; Sevgililer Günü nedir, tarihte ne zaman ve nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? İşte, tüm merak edilenler...

Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | Valentine’s Day Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat’ta kutlanır?

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Dünyanın birçok ülkesinde 14 Şubat tarihinde kutlanan; çiftlerin hediyeleştiği, kutlama yaptığı ve birlikte vakit geçirdikleri bir gün olarak bilinen Sevgililer Günü birçok yerde Valentine's Day adıyla görülüyor.

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Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | Valentine’s Day Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat’ta kutlanır?

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | Valentine’s Day Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat’ta kutlanır?

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | Valentine’s Day Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat’ta kutlanır?

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

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