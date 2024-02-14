Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | (Valentine's Day) Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat'ta kutlanır?

14 Şubat Sevgililer Günü hikayesi ile çiftleri antik dönemlere götürüyor. Birçok ülkede aynı tarihte kultanan bu özel gün ile sembolleşen Aziz Valentine ise bugün sıklıkla görülen Valentine's Day yazısına ilham veriyor. Günün anlamına ithafen yapılan paylaşımlar sayısını artırıyor. Peki; Sevgililer Günü nedir, tarihte ne zaman ve nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? İşte, tüm merak edilenler...