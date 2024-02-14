Sevgililer Günü hikayesi ve tarihçesi | (Valentine's Day) Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden 14 Şubat'ta kutlanır?

Giriş Tarihi: 14.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
08:14
Dünyanın dört bir yanında çiftlerin kutladığı en romantik gün geldi. Hediye notlarından günün anlam ve önemini kullanmak isteyen sevgililer ve tarihi merak eden ilgililer 'Sevgililer Günü nedir, tarihte ne zaman ve nasıl ortaya çıktı' sorularını arama motorlarına yöneltiyor. Aziz Valentin Günü hikayesi ve tarihçesi ile gündemdeki yerini aldı. Antik Yunan'a uzanan 14 Şubat tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Peki; Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? İşte, ayrıntılar...