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Haberler Fotohaber Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları - Romantik, Büyüleyici ve Etkileyici, Sevgili İle Ortak Yazılacak Uyumlu WP Durumları
Giriş Tarihi: 30.10.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 14:15

Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları - Romantik, Büyüleyici ve Etkileyici, Sevgili İle Ortak Yazılacak Uyumlu WP Durumları

Gün içerisinde her an, her saat ve her dakika whatsapp durumu paylaşmak için, insanlar çeşitli anlamlarda sözler arıyor. Bunlar arasında, sevgiliyle ortak whatsapp durumları için sözler de bulunuyor. Birbirini tamamlayan Whatsapp Durumları sayesinde, her insan sevgilisine karşı duyduğu sevgiyi güzel bir şekilde paylaşabiliyor. Çiftler, sevgili ile ortak yazılacak whatsapp durumları ile imalı gönderilerde bulunabiliyor. İşte büyüleyici, romantik ve etkileyici seçeneklerle sevgiliyle ortak yazılan uyumlu wp durumları...

Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları - Romantik, Büyüleyici ve Etkileyici, Sevgili İle Ortak Yazılacak Uyumlu WP Durumları

Sevgiliyle ortak whatsapp durumları ve durum sözleri çiftlerin sıkça kullandığı seçeneklerden oluşur. İlişkiler içerisinde öncelik her daim o ilişkinin var olduğunu çeşitli alanlarda gösterebilmektir. Ayrıca, kullanımına ihtiyaç duyulan sevgiliyle ortak whatsapp durumları ingilizce dilinde de yazılabilir. Dilerseniz, uyumlu sevgili WP durumları ve biyografi sözleri hangileridir, birlikte inceleyelim...

Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları - Romantik, Büyüleyici ve Etkileyici, Sevgili İle Ortak Yazılacak Uyumlu WP Durumları

Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları

Günümüzde artık ilerleyen teknolojinin de vesilesiyle, sevgili ilişkileri whatsapp durumlarına yazılabiliyor. Buna bağlı olarak kullanıcılar sevgili ile ortak whatsapp durumları üzerine çeşitli arayışlara girişiyor. İşte en iyi sevgiliyle ortak whatsapp durumları;

  • Sen vesile oldun tüm gülüşlerime.
  • Senin ait olduğun yer güneş ışığı; orada yaşa.
  • Elindeki sepetten iyilik serpiştiriyorsun hayata.
  • Sana olan duygularım şair etti beni.
  • Tek hayalimdin, hayatım oldun.
  • Ağrı kesiciye gerek yok, sen varsın.
  • Yalnızken değil, hazır olduğun zaman sev.
  • Sen hayatıma girince, meğer dinlediğim aşk şarkıları senin içinmiş.
  • Gerçek olduğu için hiç sonlanmayacak.
  • İlk kez aşık olmadım, ama ilk kez sana aşık oldum.
  • Seni sevdiğim için çok şanslıyım.
  • Hadi dünyayı kıskandıralım.
  • Tek isteğim sen, tek dileğim sen, tek umudum sen, tek duam sen.
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Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları - Romantik, Büyüleyici ve Etkileyici, Sevgili İle Ortak Yazılacak Uyumlu WP Durumları

Sevgiliye Romantik ve Etkileyici WP Durumları

Anlamı yoğun olan ve sevgi duygusunun paylaşılacağı sözler önem arz ediyor. İşte, romantik, sevgi dolu, etkileyici ve sevgiliyle ortak yazılan, uyumlu wp durumları;

  • Sen ne görürsen ben de onu görürüm ya; gözlerim gözlerinde.
  • Nefesim kesilir gidersen.
  • Hangi şiirin o güzel mısrasısın ki sen?
  • Kitabımın arasına koyduğun gül, hala taptaze.
  • Güneş olur ısıtırsın, Ay olur aydınlatırsın.
  • Ellerim kıskandı yüreğimdeki sıcaklığı.
  • Sen benim dualarımın cevabısın.
  • Görünmez değil melekler; ben her gün görüyorum seni.
Sevgiliyle Ortak Whatsapp Durumları - Romantik, Büyüleyici ve Etkileyici, Sevgili İle Ortak Yazılacak Uyumlu WP Durumları

Sevgiliyle Kullanılacak İngilizce Whatsapp Durumları

Kullanıcılar tarafından hem sevgiliye, hem de sevgili ile birlikte whatsapp durumlarına oldukça romantik, sevgi dolu, etkileyici ve büyüleyici sözler yazılmak isteniyor. İşte bunlara bazı örnekler;

  • It always seems impossible until it is done. For example love. (Bitene dek, her şey imkansız olarak görünür. Örneğin aşk.)
  • Weird is a side effect of awesome. (Tuhaflık durumu, mükemmeliyetin yan etkisidir)
  • Look. Never too busy to be happy. (Bak. Mutlu olmak adına meşgul olmak için uğraşma)
  • My life, my rules and my heart. (Benim hayatım, benim kararlarım ve benim kalbim.)
  • Love is the art of drawing without eraser. (Aşk, silgisiz çizim yapabilme sanatıdır)

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