SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları son dakika belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirecek. SGK personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yayımlanan ilana göre, alımlar KPPS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Değerlendirmelerin ardından 10-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınava katılacak adaylar belirlenecek. Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, sınav konuları neler? İşte, memur alımı hakkında tüm detaylar…