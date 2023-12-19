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Haberler Fotohaber SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:50

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları son dakika belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirecek. SGK personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yayımlanan ilana göre, alımlar KPPS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Değerlendirmelerin ardından 10-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınava katılacak adaylar belirlenecek. Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, sınav konuları neler? İşte, memur alımı hakkında tüm detaylar…

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taşro teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapabilmek için adayların istenen şartları taşımaları gerekiyor. Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacak. Bu süreçte KPSS puan üstünlüğü gözetilecek. Memur olmak isteyen vatandaşlar, SGK personel alımı başvuru şartları, tarihleri, sınav konuları ve şekli gibi detayları sorgulamaya başladı. İşte, SGK 100 personel alımı başvuru ekranı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr…

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taşro teşkilatı kadrolarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak.

Yayımlanan ilana göre SGK personel alımı başvuru işlemleri, 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

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SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr görüntüleyebilecek.

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SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul ya da bu fakültelerin sosyal hizmetler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP48 puan türünden en az 70 alan 400 kişi sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmalı.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için KPSS'den aldıkları puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK MEMUR ALIMI İÇİN SINAV TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Sınav Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erkan ÖZKAN toplantı salonunda 26 Şubat 2024 ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar sınava T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport ile girebilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.

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