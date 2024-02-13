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Haberler Fotohaber Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 00:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 00:42

Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

Show TV yeni dizisi Bahar ile ekranlara geliyor. Tanıtım fragmanları ile duyurulan dizinin yayın tarihi belli oldu. 13 Şubat Salı günü başlıyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla dizinin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisi konusus nedir, nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi yoksa uyarlama mı? İşte, diziye dair tüm merak edilenler...

Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

Show TV ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi başlıyor. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. Hayatı bu üçgende geçerken bir de hastalığa yakalanan Bahar'a nakil için tek çare eşinin vereceği karaciğer olacak. Peki, Show TV yeni dizisi Bahar gerçek bir hikayeden mi uyarlandı, konusu ne, nasıl ilerleyecek?

Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'' KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak.

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Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

BAHAR 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

BAHAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bahar dizisi İstanbul'da çekiliyor. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolü paylaştığı dizinin çekimlerinde renkli görüntüler oluşuyor.

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