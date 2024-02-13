Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

Show TV ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi başlıyor. Bahar'ın hikayesine odaklanan dizide, doktorluk mesleğini bırakarak kendini eşine, çocuklarına ve evine adamış bir kadın anlatılıyor. Hayatı bu üçgende geçerken bir de hastalığa yakalanan Bahar'a nakil için tek çare eşinin vereceği karaciğer olacak. Peki, Show TV yeni dizisi Bahar gerçek bir hikayeden mi uyarlandı, konusu ne, nasıl ilerleyecek?