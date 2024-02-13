Bahar dizisi konusu ve oyuncularıyla gündemde! Show TV Bahar dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
00:42
Show TV yeni dizisi Bahar ile ekranlara geliyor. Tanıtım fragmanları ile duyurulan dizinin yayın tarihi belli oldu. 13 Şubat Salı günü başlıyor. Başrollerinde dikkat çeken isimlerin yer aldığı dizide, Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkarken, Mehmet Yılmaz Ak'ta Bahar'ın eşi Timur'a hayat verecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla dizinin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisi konusus nedir, nerede çekildi, gerçek bir hikaye mi yoksa uyarlama mı? İşte, diziye dair tüm merak edilenler...