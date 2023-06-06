SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.
Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına(Alzheimer) sebep olur.
Koku alma duygusu azalır.
Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtalık kısırlığı,erken menopoz ve rahim kanseri gibi tehlikeler görülür.
Gözlerde katarakt yada körlük meydana gelebilir.
Vücutta yorgunluk,ruhsal gerilim,aşırı stres ve uykusuzluk görülür.
Cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma ve döllenme yetersizliği meydana gelir.
Vücuttaki insülin salgılama yeteneğini azaltarak şeker hastalığına sebep olur.
Sigara, deri yapısının bozulmasına ve kırışıklıklara yol açar. Bunun yanında sigara içenlerin yaraları çok daha zor iyileşir. Bazen ameliyat sonrası yaraların iyileşmediği görülür.
Sigara bağımlılarında kronik baş ağrılarına rastlanır.
Bu bilinen gerçekleri göz önünde tutarak daha duyarlı olmaya çalışmalıyız. Yeni nesle iyi örnek olup eğiterek onları büyük bir problem haline gelen bu ölümcül alışkanlıktan korumalıyız. Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için sigarayı bırakın!