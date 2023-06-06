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Haberler Fotohaber SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 06:57

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün kullanıcısı ve satıcısı sigara zammı son dakika haberlerini takip ediyor. Ocak ayında yapılan sigara zammı sonrası Haziran ayında fiyatlarda artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. İddiaya göre bazı sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zammın ardından yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki 6 Haziran 2023 Sigaraya zam mı geldi? Yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ile sigara zammı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte marka marka sigara fiyatları listesi

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile güncel liste son günlerde en çok araştırılanların başında geliyor. Ocak 2023 yılında yapılan zamların ardından sosyal medyada yer alan iddiaya göre sigaraya yeniden 5 TL zam geldi. Bu noktada kullandıkları sigara fiyatını merak edenler en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor. Peki 6 Haziran 2023 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve yeni sigara fiyatları zamlı liste

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.

SON DAKİKA SİGARAYA ZAM | 6 Haziran Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.

Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına(Alzheimer) sebep olur.

Koku alma duygusu azalır.

Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtalık kısırlığı,erken menopoz ve rahim kanseri gibi tehlikeler görülür.

Gözlerde katarakt yada körlük meydana gelebilir.

Vücutta yorgunluk,ruhsal gerilim,aşırı stres ve uykusuzluk görülür.

Cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma ve döllenme yetersizliği meydana gelir.

Vücuttaki insülin salgılama yeteneğini azaltarak şeker hastalığına sebep olur.

Sigara, deri yapısının bozulmasına ve kırışıklıklara yol açar. Bunun yanında sigara içenlerin yaraları çok daha zor iyileşir. Bazen ameliyat sonrası yaraların iyileşmediği görülür.

Sigara bağımlılarında kronik baş ağrılarına rastlanır.

Bu bilinen gerçekleri göz önünde tutarak daha duyarlı olmaya çalışmalıyız. Yeni nesle iyi örnek olup eğiterek onları büyük bir problem haline gelen bu ölümcül alışkanlıktan korumalıyız. Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için sigarayı bırakın!

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