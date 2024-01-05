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Haberler Fotohaber SİGARA FİYATLARI 2024 SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 21:40

SİGARA FİYATLARI 2024 SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber sigaraya zam geldiği açıklandı. İlk önce bir gruba uygulanan zam, diğer gruplara da uygulandı. Hal böyleyken ise ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Güncel fiyat listesi marka marka incelenmek üzere tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılıyor. En son Kasım ayında yapılan sigara zammı ile en düşük rakam 50 TL'yi bulmuştu. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte sigaraya zam haberleri peş peşe geldi. İlk olarak bir gruba uygulandığı belirtilen zam, diğer gruplara da uygulandı. Hal böyleyken ise arama motorları üzerinden yeni ve güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz Kasım ayında yapılmış ve en ucuz fiyat 50 TL'yi bulmuştu. Şimdi tütün ürünü kullanan kişiler güncel sigara fiyatları listesi ve zamma ilişkin detayları merak ediyor. Peki, 2024 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son durum

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile sigara fiyatlarındaki maktu vergi ağırlığı artırıldı ve nispi vergi ağırlığı düşürüldü.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ!

Yeni yıla giriş yapılmasıyla birlikte iki sigara grubunda yer alan tüm markalara zam geldiği belirtilmişti. Şimdi de bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı.

Gelen zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Değişik markalardaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 65 TL'ye yükseldi.

Satışlar 5 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

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