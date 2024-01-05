SİGARA FİYATLARI 2024 SON DAKİKA: 2024 Sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
21:40
Sigaraya zam son dakika haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber sigaraya zam geldiği açıklandı. İlk önce bir gruba uygulanan zam, diğer gruplara da uygulandı. Hal böyleyken ise ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Güncel fiyat listesi marka marka incelenmek üzere tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılıyor. En son Kasım ayında yapılan sigara zammı ile en düşük rakam 50 TL'yi bulmuştu. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...