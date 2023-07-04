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Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:34

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

Sigara zam mı geldi sorusu son dakika araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre birçok markanın ürününe 5 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz ay bazı markalar da 5 TL zamlanıp en ucuz sigara 36,50 TL'ye yükselmişti. Zam sonrası market ve bakkallardaki sigara fiyatları güncellenecek. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre sigara zammı sonrası fiyatlardaki değişiklik 4 Temmuz (bugün) gerçekleşecek. Yıl içerisinde belirli dönemlerde sigara zammı yapılabiliyor. Peki, sigara zammı ne kadar oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

Sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları 2023 araştırması yapılıyor. Bazı kaynaklara göre belirli marka sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 TL'lik bir zam söz konusu. Fiyatlar market ve bakkallarda güncellenerek zamlı sigara fiyatları satışa sunulacak. Peki, sigara zammı ne zaman yapılacak? İşte Son dakika sigaraya zam haberi

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

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