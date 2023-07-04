SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 4 Temmuz 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi, kaç TL?

Sigara zam mı geldi sorusu son dakika araştırılıyor. Gelen son bilgilere göre birçok markanın ürününe 5 TL'lik zam geldi. Geçtiğimiz ay bazı markalar da 5 TL zamlanıp en ucuz sigara 36,50 TL'ye yükselmişti. Zam sonrası market ve bakkallardaki sigara fiyatları güncellenecek. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre sigara zammı sonrası fiyatlardaki değişiklik 4 Temmuz (bugün) gerçekleşecek. Yıl içerisinde belirli dönemlerde sigara zammı yapılabiliyor. Peki, sigara zammı ne kadar oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları