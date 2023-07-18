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Haberler Fotohaber SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:29

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sınıf öğretmenliği taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM ve YÖK ATLAS üniversite taban puanları ile hazırlanacak YKS tercih listesi üzerinde sınıf öğretmenliği bölümü tercih edecekler araştırmalara hız kazandırdı. Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. Bu bölümü tercih edecekler AYT'de sayısal (SAY) çözen adaylar olacak. Tablolar araştırılıyor. İşte, 2023 Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sınıf Öğretmenliği taban puanları devlet ve özel üniversiteler için ayrı ayrı araştırılıyor. Öğretmen olmak isteyenlerin tercih edeceği bu branş için sayısal sorular ağırlıkta çözülüyor. YKS Sınıf Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tablosu arama geçmişlerindeki yerini aldı. YÖK taban ve tavan puanları listesi araştırılıyor. İşte, sınıf öğretmenliği taban puanları 2023…

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 66.184
63.986
63.300
74.165		 395,21195
339,26740
382,74046
362,16898
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 67.088
64.615
64.600
76.145		 394,72967
338,87537
382,01694
361,04746
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 74.895
66.182
63.300
72.664		 390,70140
337,91211
382,69622
363,06493
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 75.473
71.567
71.800
83.674		 390,42278
334,74755
378,12747
356,72786
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 80.589
76.248
73.500
84.863		 387,91552
332,11177
377,21676
356,06097
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 80.923
70.634
68.800
78.289		 387,75541
335,28453
379,64919
359,78197
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 83.385
85.039
84.300
93.687		 386,54774
327,51656
371,79410
351,31953
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 85.197
77.529
72.200
82.442		 385,64321
331,41204
377,92215
357,43908
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 89.019
83.212
77.700
86.820		 383,84126
328,44369
375,06706
354,99055
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 89.499
79.851
73.200
83.028		 383,62513
330,17433
377,35785
357,09531
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 89.778
82.157
77.100
88.829		 383,49194
328,99080
375,34173
353,92641
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 91.106
85.761
80.400
90.235		 382,86815
327,13125
373,68981
353,14355
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
8+0
8+0
5+0		 7
8
8
5		 92.449
79.216
86.600
89.971		 382,22643
330,52569
370,63738
353,28560
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
7+0
7+0
5+0		 7
7
7
5		 92.934
83.735
74.400
75.340		 382,00799
328,18551
376,75717
361,49541
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 93.461
84.902
70.900
99.310		 381,77072
327,58492
378,57445
348,43419
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 93.710
91.480
85.000
98.089		 381,65531
324,28738
371,45316
349,05460
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 94.783
88.781
88.400
102.204		 381,17334
325,60256
369,75695
346,94945
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 95.445
89.072
88.800
97.154		 380,87342
325,45984
369,54608
349,56029
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 96.000
77.889
64.200
71.996		 380,60825
331,22805
382,23124
363,49554
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 98.064
92.345
95.600
105.766		 379,68152
323,85752
366,28740
345,22118
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0


 5


 98.885


 379,31378
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 100.491
100.709

 378,61545
319,96515
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 100.793
94.782
91.800
105.010		 378,48141
322,72723
368,08983
345,59389
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 101.375
92.881
94.100
109.792		 378,21402
323,62931
367,00782
343,25265
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 7+0
8+0
8+0
4+0		 7
8
8
4		 101.652
87.947
74.200
90.832		 378,09519
326,01484
376,87914
352,79746
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 102.951
100.754
97.100
107.588		 377,53081
319,95198
365,56909
344,30824
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 105.844
100.678
90.500
104.081		 376,22895
319,97448
368,75728
346,02966
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 106.000
91.212
85.500
94.579		 376,16047
324,41552
371,19286
350,86374
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1


 31


 109.819


 374,53490
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 110.541
101.240
97.000
105.020		 374,21569
319,72145
365,58899
345,58644
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 111.403
99.555
107.000
125.202		 373,85820
320,48308
360,74930
336,32884
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 111.672
107.899
112.000
125.259		 373,74252
316,70205
358,73329
336,30326
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 111.682
101.871
95.500
105.827		 373,73915
319,42947
366,32917
345,18816
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 112.794
114.981
114.000
127.708		 373,27700
313,73386
357,63361
335,26958
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 113.296
90.791
79.400
89.138		 373,07140
324,63000
374,22386
353,74878
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 113.375
109.783
110.000
119.574		 373,03563
315,90165
359,61283
338,78629
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 113.463
102.588
98.900
108.762		 373,00037
319,10805
364,74728
343,72735
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 115.737
108.787
115.000
123.272		 372,02715
316,33821
357,37650
337,17355
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 116.149
105.592
102.000
110.831		 371,85007
317,76088
363,14644
342,75790
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 117.016
108.308
103.000
112.377		 371,49428
316,54797
362,57852
342,02924
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 118.324
110.315
109.000
119.123		 370,96003
315,68200
360,07016
338,99530
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 119.095
110.864
114.000
127.842		 370,66199
315,44544
357,61218
335,21227
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
14+0
4+0		 12
12
14
4		 119.323
107.013
117.000
107.736		 370,56402
317,13671
356,57668
344,23692
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 121.304
110.596
103.000
108.986		 369,75394
315,56592
362,85057
343,61898
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 121.449
117.271
124.000
133.400		 369,69837
312,77133
353,24709
332,87906
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 122.158
110.240
108.000
115.752		 369,40482
315,71653
360,44474
340,47938
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 122.360
118.018
115.000
123.656		 369,30685
312,44599
357,44522
336,99909
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 123.614
116.679
113.000
117.544		 368,80393
313,00795
358,24862
339,67272
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 123.659
120.126
125.000
133.877		 368,78782
311,61534
353,09505
332,67445
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 126.920
122.496
125.000
131.034		 367,49384
310,64862
352,80565
333,88091
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 127.179
121.718
121.000
129.873		 367,39413
310,95701
354,74175
334,35006
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 128.744
118.007
114.000
121.234		 366,78084
312,45015
357,92586
338,04535
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 129.343
118.551
117.000
122.920		 366,54512
312,22718
356,64104
337,32668
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 132.536
124.051
122.000
126.816		 365,35725
310,02861
354,20939
335,65773
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 132.770
117.669
115.000
120.632		 365,26069
312,59335
357,40480
338,32425
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 134.240
126.269
125.000
129.701		 364,70482
309,18586
352,77037
334,42964
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 134.903
124.135
124.000
128.805		 364,44853
309,99769
353,31288
334,81123
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 136.035
124.529
123.000
127.486		 364,00851
309,85585
353,66878
335,36553
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 136.226
126.526
127.000
133.455		 363,93399
309,08000
352,02738
332,85509
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 138.278
128.992
131.000
136.188		 363,16135
308,12702
350,52405
331,74609
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 138.958
126.787
127.000
132.582		 362,92497
308,97782
351,96076
333,20985
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 139.754
131.860
132.000
137.544		 362,63835
307,04078
349,99326
331,19331
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 141.135
129.824
130.000
 362,11719
307,80453
350,94192
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 142.730
132.332
134.000
138.867		 361,52537
306,85654
349,22933
330,64888
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 143.122
134.775
138.000
142.837		 361,36355
305,91628
347,63085
329,10655
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 143.407
127.405
133.000
145.903		 361,26700
308,73822
349,43400
327,93360
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 143.625
129.443
129.000
133.411		 361,18201
307,94856
351,24362
332,87324
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 145.439
136.176
137.000
145.482		 360,53375
305,40471
347,79503
328,09317
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 146.874
134.353
133.000
139.305		 360,02487
306,05641
349,57407
330,47959
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 148.160
136.091
135.000
140.832		 359,54664
305,44286
348,79844
329,90829
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 148.186
137.140
136.000
142.275		 359,53636
305,05995
348,21548
329,33913
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 149.508
137.950
137.000
141.561		 359,06368
304,74739
347,99342
329,62613
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 150.905
138.984
140.000
144.858		 358,55824
304,35257
346,80608
328,31431
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 151.195
137.845
136.000
139.890		 358,45530
304,78452
348,17296
330,25655
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 151.640
138.300
139.000
143.888		 358,30493
304,61760
347,10711
328,70217
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 154.659
139.464
141.000
151.097		 357,25412
304,17957
346,45940
325,96508
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 156.208
140.362
141.000
147.628		 356,70820
303,84780
346,39867
327,26524
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 157.568
140.614
144.000
155.019		 356,24017
303,76429
345,30249
324,53091
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2


 52


 159.654


 355,51844
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Dede Korkut Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 160.890
143.167
145.000
157.005		 355,10806
302,83338
344,61949
323,79989
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
7+0
13+0
13+0		 5
7
13
13		 160.956
150.304
160.000
184.355		 355,08717
300,38278
338,95714
314,53729
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 5+0
6+0
7+0
5+0		 5
6
7
5		 164.853
151.555
147.000
172.451		 353,76505
299,93998
343,79239
318,41136
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 164.579
145.684
151.000
164.524		 353,66027
301,95676
342,44606
321,11651
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0


 25


 173.912


 350,78674
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 42+0
42+0
42+0
21+0		 42
42
42
21		 183.014
178.444
175.000
250.310		 347,91297
291,43205
333,58648
296,31705
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
16+0
15+0
5+0		 11
16
15
5		 189.933
164.565
172.000
187.100		 345,82414
295,70201
334,77504
313,68613
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 10+0
13+0
12+0
8+0		 10
13
12
8		 199.467
167.223
177.000
199.014		 343,01060
294,85165
332,86132
310,00468
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 11+0
17+0
25+0
7+0		 11
17
25
7		 204.981
184.336
210.000
202.998		 341,42107
289,73448
322,12912
308,83252
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 41+0
40+0
40+0
39+0		 41
40
40
39		 211.928
185.535
203.000
262.868		 339,51714
289,41110
324,20485
293,28894
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0
10+0
 1
2
10
 216.736
224.226
245.000
 338,22731
279,30219
311,94814
SON DAKİKA