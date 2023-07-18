SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sınıf öğretmenliği taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM ve YÖK ATLAS üniversite taban puanları ile hazırlanacak YKS tercih listesi üzerinde sınıf öğretmenliği bölümü tercih edecekler araştırmalara hız kazandırdı. Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulanıyor. Bu bölümü tercih edecekler AYT'de sayısal (SAY) çözen adaylar olacak. Tablolar araştırılıyor. İşte, 2023 Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|66.184
63.986
63.300
74.165
|395,21195
339,26740
382,74046
362,16898
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|67.088
64.615
64.600
76.145
|394,72967
338,87537
382,01694
361,04746
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|74.895
66.182
63.300
72.664
|390,70140
337,91211
382,69622
363,06493
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|75.473
71.567
71.800
83.674
|390,42278
334,74755
378,12747
356,72786
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|80.589
76.248
73.500
84.863
|387,91552
332,11177
377,21676
356,06097
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|80.923
70.634
68.800
78.289
|387,75541
335,28453
379,64919
359,78197
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|83.385
85.039
84.300
93.687
|386,54774
327,51656
371,79410
351,31953
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|85.197
77.529
72.200
82.442
|385,64321
331,41204
377,92215
357,43908
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|89.019
83.212
77.700
86.820
|383,84126
328,44369
375,06706
354,99055
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|89.499
79.851
73.200
83.028
|383,62513
330,17433
377,35785
357,09531
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|89.778
82.157
77.100
88.829
|383,49194
328,99080
375,34173
353,92641
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|91.106
85.761
80.400
90.235
|382,86815
327,13125
373,68981
353,14355
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
8+0
8+0
5+0
|7
8
8
5
|92.449
79.216
86.600
89.971
|382,22643
330,52569
370,63738
353,28560
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
7+0
7+0
5+0
|7
7
7
5
|92.934
83.735
74.400
75.340
|382,00799
328,18551
376,75717
361,49541
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|93.461
84.902
70.900
99.310
|381,77072
327,58492
378,57445
348,43419
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|93.710
91.480
85.000
98.089
|381,65531
324,28738
371,45316
349,05460
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|94.783
88.781
88.400
102.204
|381,17334
325,60256
369,75695
346,94945
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|95.445
89.072
88.800
97.154
|380,87342
325,45984
369,54608
349,56029
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|96.000
77.889
64.200
71.996
|380,60825
331,22805
382,23124
363,49554
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|98.064
92.345
95.600
105.766
|379,68152
323,85752
366,28740
345,22118
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|98.885
—
—
—
|379,31378
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|100.491
100.709
—
—
|378,61545
319,96515
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|100.793
94.782
91.800
105.010
|378,48141
322,72723
368,08983
345,59389
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|101.375
92.881
94.100
109.792
|378,21402
323,62931
367,00782
343,25265
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0
8+0
8+0
4+0
|7
8
8
4
|101.652
87.947
74.200
90.832
|378,09519
326,01484
376,87914
352,79746
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|102.951
100.754
97.100
107.588
|377,53081
319,95198
365,56909
344,30824
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|105.844
100.678
90.500
104.081
|376,22895
319,97448
368,75728
346,02966
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|106.000
91.212
85.500
94.579
|376,16047
324,41552
371,19286
350,86374
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|109.819
—
—
—
|374,53490
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|110.541
101.240
97.000
105.020
|374,21569
319,72145
365,58899
345,58644
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|111.403
99.555
107.000
125.202
|373,85820
320,48308
360,74930
336,32884
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|111.672
107.899
112.000
125.259
|373,74252
316,70205
358,73329
336,30326
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|111.682
101.871
95.500
105.827
|373,73915
319,42947
366,32917
345,18816
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|112.794
114.981
114.000
127.708
|373,27700
313,73386
357,63361
335,26958
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|113.296
90.791
79.400
89.138
|373,07140
324,63000
374,22386
353,74878
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|113.375
109.783
110.000
119.574
|373,03563
315,90165
359,61283
338,78629
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|113.463
102.588
98.900
108.762
|373,00037
319,10805
364,74728
343,72735
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|115.737
108.787
115.000
123.272
|372,02715
316,33821
357,37650
337,17355
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|116.149
105.592
102.000
110.831
|371,85007
317,76088
363,14644
342,75790
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|117.016
108.308
103.000
112.377
|371,49428
316,54797
362,57852
342,02924
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|118.324
110.315
109.000
119.123
|370,96003
315,68200
360,07016
338,99530
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|119.095
110.864
114.000
127.842
|370,66199
315,44544
357,61218
335,21227
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
4+0
|12
12
14
4
|119.323
107.013
117.000
107.736
|370,56402
317,13671
356,57668
344,23692
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|121.304
110.596
103.000
108.986
|369,75394
315,56592
362,85057
343,61898
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|121.449
117.271
124.000
133.400
|369,69837
312,77133
353,24709
332,87906
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|122.158
110.240
108.000
115.752
|369,40482
315,71653
360,44474
340,47938
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|122.360
118.018
115.000
123.656
|369,30685
312,44599
357,44522
336,99909
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|123.614
116.679
113.000
117.544
|368,80393
313,00795
358,24862
339,67272
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|123.659
120.126
125.000
133.877
|368,78782
311,61534
353,09505
332,67445
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|126.920
122.496
125.000
131.034
|367,49384
310,64862
352,80565
333,88091
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|127.179
121.718
121.000
129.873
|367,39413
310,95701
354,74175
334,35006
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|128.744
118.007
114.000
121.234
|366,78084
312,45015
357,92586
338,04535
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|129.343
118.551
117.000
122.920
|366,54512
312,22718
356,64104
337,32668
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|132.536
124.051
122.000
126.816
|365,35725
310,02861
354,20939
335,65773
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|132.770
117.669
115.000
120.632
|365,26069
312,59335
357,40480
338,32425
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|134.240
126.269
125.000
129.701
|364,70482
309,18586
352,77037
334,42964
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|134.903
124.135
124.000
128.805
|364,44853
309,99769
353,31288
334,81123
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|136.035
124.529
123.000
127.486
|364,00851
309,85585
353,66878
335,36553
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|136.226
126.526
127.000
133.455
|363,93399
309,08000
352,02738
332,85509
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|138.278
128.992
131.000
136.188
|363,16135
308,12702
350,52405
331,74609
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|138.958
126.787
127.000
132.582
|362,92497
308,97782
351,96076
333,20985
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Nizip Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|139.754
131.860
132.000
137.544
|362,63835
307,04078
349,99326
331,19331
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|141.135
129.824
130.000
—
|362,11719
307,80453
350,94192
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|142.730
132.332
134.000
138.867
|361,52537
306,85654
349,22933
330,64888
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|143.122
134.775
138.000
142.837
|361,36355
305,91628
347,63085
329,10655
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|143.407
127.405
133.000
145.903
|361,26700
308,73822
349,43400
327,93360
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|143.625
129.443
129.000
133.411
|361,18201
307,94856
351,24362
332,87324
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|145.439
136.176
137.000
145.482
|360,53375
305,40471
347,79503
328,09317
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|146.874
134.353
133.000
139.305
|360,02487
306,05641
349,57407
330,47959
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|148.160
136.091
135.000
140.832
|359,54664
305,44286
348,79844
329,90829
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|148.186
137.140
136.000
142.275
|359,53636
305,05995
348,21548
329,33913
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|149.508
137.950
137.000
141.561
|359,06368
304,74739
347,99342
329,62613
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|150.905
138.984
140.000
144.858
|358,55824
304,35257
346,80608
328,31431
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|151.195
137.845
136.000
139.890
|358,45530
304,78452
348,17296
330,25655
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|151.640
138.300
139.000
143.888
|358,30493
304,61760
347,10711
328,70217
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|154.659
139.464
141.000
151.097
|357,25412
304,17957
346,45940
325,96508
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|156.208
140.362
141.000
147.628
|356,70820
303,84780
346,39867
327,26524
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|157.568
140.614
144.000
155.019
|356,24017
303,76429
345,30249
324,53091
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|159.654
—
—
—
|355,51844
—
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|160.890
143.167
145.000
157.005
|355,10806
302,83338
344,61949
323,79989
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
7+0
13+0
13+0
|5
7
13
13
|160.956
150.304
160.000
184.355
|355,08717
300,38278
338,95714
314,53729
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
6+0
7+0
5+0
|5
6
7
5
|164.853
151.555
147.000
172.451
|353,76505
299,93998
343,79239
318,41136
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|164.579
145.684
151.000
164.524
|353,66027
301,95676
342,44606
321,11651
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|173.912
—
—
—
|350,78674
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0
42+0
42+0
21+0
|42
42
42
21
|183.014
178.444
175.000
250.310
|347,91297
291,43205
333,58648
296,31705
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
16+0
15+0
5+0
|11
16
15
5
|189.933
164.565
172.000
187.100
|345,82414
295,70201
334,77504
313,68613
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
13+0
12+0
8+0
|10
13
12
8
|199.467
167.223
177.000
199.014
|343,01060
294,85165
332,86132
310,00468
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
17+0
25+0
7+0
|11
17
25
7
|204.981
184.336
210.000
202.998
|341,42107
289,73448
322,12912
308,83252
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|41+0
40+0
40+0
39+0
|41
40
40
39
|211.928
185.535
203.000
262.868
|339,51714
289,41110
324,20485
293,28894
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
10+0
—
|1
2
10
—
|216.736
224.226
245.000
—
|338,22731
279,30219
311,94814
—