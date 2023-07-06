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Giriş Tarihi: 06.07.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 12:49

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir soruları gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Çok eski medeniyetlerce de bilinen bu gök olayı yılda bir defa gerçekleşiyor. Bu kavuşuma özel bir anlam yüklenmesinin nedenlerinden biri ise Sirius yıldızının Kuran'da geçmesi. Bu noktada ise 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor, Türkiye'den izlenecek mi soruları yanıt aramaya başladı. Antik Mısır'da kutsal günler arasında yer alan bu kavuşum gününde edilecek duaların kabul olduğuna inanılmaktaydı. Peki, 6 Temmuz 2023 Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir, burçlara etkileri nelerdir? İşte detaylar…

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek ne zaman ve saat kaçta dilenir soruları yanıt arıyor. Astroloji ile ilgilenenlerin takip ettiği Sirius Güneş kavuşumu her yıl temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşir. Yılda bir kez gerçekleşen bu önemli gün kadim medeniyetlerde şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir. Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un Güneş'le kavuşacağı nadir anlardan biri olan bu tarih hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Sirius Güneş kavuşumu ne zaman gerçekleşir, saat kaçta, Sirius yıldızı ne zaman görülür?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Sirius Güneş kavuşumu saat kaçta başlıyor ve bitiyor, neler yapılır? İşte kavuşum tarihi ve saati hakkında merak edilen tüm detaylar…

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ancak en önemli günün 6 Temmuz olduğu belirtiliyor. Bugünün her anının değerlendirilmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

Bugün gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius ile güneş bir araya geliyor. Aslında bu durum Güneş ile Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelmesini ifade ediyor.

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Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

"Sirius Güneş Kavuşumu" terimi, Sirius yıldızının Güneş ile aynı gökyüzünde veya birbirlerine yakın bir konumda göründüğü bir olayı ifade eder. Bu durum, Sirius'un Güneş'e gökyüzünde doğrudan karşı konumda bulunduğu anlamına gelir.

Sirius, bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır ve Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alır. Türkçe'de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius, -1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla iki kat daha parlaktır.

Güneş'in yanı sıra Sirius da kendi hareketini sürdürür ve gökyüzünde yıllık hareketler yapar. Bu nedenle, belirli bir zaman aralığında Sirius ve Güneş, gökyüzünde aynı bölgede veya yakın bir konumda buluşabilirler.

Sirius Güneş Kavuşumu, genellikle Sirius'un sabah veya akşam saatlerinde, yani Güneş'in doğuşundan hemen önce veya batışından hemen sonra görüldüğü bir durumdur. Bu durumda, Sirius ve Güneş genellikle aynı gökyüzü bölgesinde belirgin bir şekilde yer alırlar ve parlaklık açısından etkileyici bir manzara sunarlar.

Sirius Güneş kavuşumu astrolojide en şanslı gün anlamına geliyor. Pek çok medeniyet yüz yıllardır yılda bir defa gerçekleşen bu önemli günü kendine özel gelenek ve etkinliklerle geçiriyor.

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

KURAN-I KERİM'DE SİRİUS (Şİ'RA) YILDIZI

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten başka adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak kabul ediliyor.

Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı'ndadır.

Dünyaya 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler vardır ve Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, Sirius yıldızının Rabbi'nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

"ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur."

Sirius, Türk kültüründe ise Akyıldız yani Anakurt 'Asena' olarak yer alır.

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