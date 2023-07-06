Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir soruları gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Çok eski medeniyetlerce de bilinen bu gök olayı yılda bir defa gerçekleşiyor. Bu kavuşuma özel bir anlam yüklenmesinin nedenlerinden biri ise Sirius yıldızının Kuran'da geçmesi. Bu noktada ise 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor, Türkiye'den izlenecek mi soruları yanıt aramaya başladı. Antik Mısır'da kutsal günler arasında yer alan bu kavuşum gününde edilecek duaların kabul olduğuna inanılmaktaydı. Peki, 6 Temmuz 2023 Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir, burçlara etkileri nelerdir? İşte detaylar…