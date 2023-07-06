Sirius Güneş kavuşumu nedir, ne zaman gerçekleşir? 6 Temmuz Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek saat kaçta ve ne zaman dilenir?

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ancak en önemli günün 6 Temmuz olduğu belirtiliyor. Bugünün her anının değerlendirilmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

Bugün gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius ile güneş bir araya geliyor. Aslında bu durum Güneş ile Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelmesini ifade ediyor.