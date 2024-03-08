Giriş Tarihi: 08.03.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
22:23
Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Müslüman alemi, mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getiriliyor. Bu yıl islam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahurlarını yapacak olan Müslümanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Diyanet'in yayımladığı 2024 Ramazan İmsakiye ile Sivas iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Peki; Sivas sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Sivas İmsakiye 2024 ile iftar saati ve sahur, imsak saatleri.