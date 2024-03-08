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Haberler Fotohaber Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 22:23

Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Müslüman alemi, mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getiriliyor. Bu yıl islam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahurlarını yapacak olan Müslümanlar iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Diyanet'in yayımladığı 2024 Ramazan İmsakiye ile Sivas iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Peki; Sivas sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Sivas İmsakiye 2024 ile iftar saati ve sahur, imsak saatleri.

Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart günü eda edilecek. Bu noktada Sivas sahur vakti saat kaçta, ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Sivas İmsakiye ve namaz vakitleri.

Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

SİVAS SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Sivas İftar Vakti: 18:41

Sivas Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

Sivas Teravih Namazı Vakti: 19:59
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Sivas İftar Vakti: 18:42

Sivas Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

Sivas Teravih Namazı Vakti: 20:00

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Sivas İftar Vakti: 18:43

Sivas Sahur (İmsak) Vakti: 05:17

Sivas Teravih Namazı Vakti: 20:01

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Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

SİVAS HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Merkez İMARET C.

Merkez SOFU HİMMET C.

Merkez YENİ ŞEYH ÇOBAN C.

Merkez SAFA C.

Şarkışla HACI MURAT C.

Merkez MEHMET AKİF ERSOY C.

Merkez MEHMET AKİF ERSOY C.

Suşehri GÖZKÖY KY.C.

Merkez ASR-I SAADET (TEK) C.

Merkez KEZİBAN HATUN İSTİKLAL C.

Yıldızeli KEMENKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA C.

Merkez MEYDAN C.

Divriği BOYALI C.

Merkez YENİ C.

Merkez SÜLEYMANİYE C.

Merkez ÖZSOYLAR C.

Sivas sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Sivas İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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