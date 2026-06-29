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Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:46
Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Soho Giyim ve Enerji AŞ halka arz sürecinde talep toplama günleri belli oldu. Hazır giyim ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket, yatırımcılarla borsada satış yöntemiyle buluşacak. Yatırımcıların gündeminde pay fiyatı, toplam lot miktarı, talep toplama tarihi ve dağıtım yöntemi yer alıyor. İşte, Soho Giyim ve Enerji halka arzına ilişkin merak edilen tüm detaylar…