Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Giyim ve enerji sektörlerindeki faaliyetleriyle bilinen Soho Giyim ve Enerji A.Ş., borsaya talep toplamaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için geri sayım başladı. Sermaye artırımı yoluyla 100 milyon lot payını yatırımcılara sunacak. Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama işlemleri iki iş günü boyunca devam edecek.