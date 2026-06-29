Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 09:46

Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Soho Giyim ve Enerji AŞ halka arz sürecinde talep toplama günleri belli oldu. Hazır giyim ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirket, yatırımcılarla borsada satış yöntemiyle buluşacak. Yatırımcıların gündeminde pay fiyatı, toplam lot miktarı, talep toplama tarihi ve dağıtım yöntemi yer alıyor. İşte, Soho Giyim ve Enerji halka arzına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

  • ABONE OL
Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Giyim ve enerji sektörlerindeki faaliyetleriyle bilinen Soho Giyim ve Enerji A.Ş., borsaya talep toplamaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı için geri sayım başladı. Sermaye artırımı yoluyla 100 milyon lot payını yatırımcılara sunacak. Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama işlemleri iki iş günü boyunca devam edecek.

Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran 2026 Salı ve 1 Temmuz 2026 Çarşamba günlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Soho Giyim ve Enerji halka arzında bir lotun fiyatı 15 TL olarak açıklandı.

Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Halka arz kapsamında toplam 100 milyon lot pay satışa sunulacak. Buna göre halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL olacak.

Soho Giyim ve Enerji halka arzı başlıyor! SOHOE kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

SOHO GİYİM VE ENERJİ HALKA ARZINA NEREDEN KATILIM SAĞLANIR?

Yatırımcılar, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılım sağlayabilecek.

Halka arz katılım endeksine uygun gerçekleşecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA