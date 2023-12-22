ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var?

ŞOK cumartesi fırsatları kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta ŞOK mağazalarında çeşit çeşit ürünler raflarda yerini alacak. Dev market zincirinde bu hafta sonu; dikey elektrikli süpürge çay makinesi, çift kişilik pamuklu battaniye, plastik kapaklı kilitli saklama kabı ve saç kurutma makinesi, koşu bandı, eliptik bisiklet, eğimli koşu bandı gibi ürünler satışa çıkacak. Peki, ŞOK indirimli aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, ŞOK 23 Aralık 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayında!