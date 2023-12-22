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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 17:20

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var?

ŞOK cumartesi fırsatları kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta ŞOK mağazalarında çeşit çeşit ürünler raflarda yerini alacak. Dev market zincirinde bu hafta sonu; dikey elektrikli süpürge çay makinesi, çift kişilik pamuklu battaniye, plastik kapaklı kilitli saklama kabı ve saç kurutma makinesi, koşu bandı, eliptik bisiklet, eğimli koşu bandı gibi ürünler satışa çıkacak. Peki, ŞOK indirimli aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, ŞOK 23 Aralık 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu yayında!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var? 🛒

ŞOK'ta bu hafta ne var sorusu yanıt buldu. 3 sayfalık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü satışa çıkarılan yılbaşına özel fırsatların yer aldığı katalog ürünleri 31 Aralık'a kadar raflarda duracak. Öte yandan ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünleri ile adından söz ettirecek. Dev market zinciri, spor ve egzersiz grubu ürünleri satışa çıkarıyor. Bunun yanı sıra elektrikli ev ürünleri, beyaz eşya, züccaciye ürünleri, tekstil ve giyim grubu da alışveriş severlerle buluşacak. İşte, ŞOK Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var? 🛒
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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var? 🛒
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var? 🛒
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var? 🛒
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