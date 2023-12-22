ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ: 23 ARALIK 2023 Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile ŞOK’ta bu hafta neler var?

ŞOK'ta bu hafta ne var sorusu yanıt buldu. 3 sayfalık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü satışa çıkarılan yılbaşına özel fırsatların yer aldığı katalog ürünleri 31 Aralık'a kadar raflarda duracak. Öte yandan ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünleri ile adından söz ettirecek. Dev market zinciri, spor ve egzersiz grubu ürünleri satışa çıkarıyor. Bunun yanı sıra elektrikli ev ürünleri, beyaz eşya, züccaciye ürünleri, tekstil ve giyim grubu da alışveriş severlerle buluşacak. İşte, ŞOK Cumartesi Fırsatları Kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri...