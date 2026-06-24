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ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:34
ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dikkat çeken fırsatlarla raflardaki yerini aldı. 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar birçok indirimli seçenek tüketicilerle buluşuyor. Bu öne çıkan ürünler arasında tam otomatik kahve makinesi, filtre kahve makinesi, su ısıtıcısı, su sebili ve paslanmaz çelik çay makinesi gibi birçok ürün bulunuyor. İşte ŞOK aktüel fırsatları...