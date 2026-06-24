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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:34

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dikkat çeken fırsatlarla raflardaki yerini aldı. 24-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar birçok indirimli seçenek tüketicilerle buluşuyor. Bu öne çıkan ürünler arasında tam otomatik kahve makinesi, filtre kahve makinesi, su ısıtıcısı, su sebili ve paslanmaz çelik çay makinesi gibi birçok ürün bulunuyor. İşte ŞOK aktüel fırsatları...

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ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK Aktüel kataloğu, Haziran ayının son günlerinde birbirinden cazip kampanyalarla tüketicilerin beğenisine sunuldu. 24 Haziran itibarıyla başlayacak indirim döneminde televizyonlardan klimalara, kahve makinelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

55" Frameless UHD QLED – 19.499 TL

18.000 Duvar Tipi Klima – 33.500 TL

15.000 Duvar Tipi Klima – 24.500 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici – 1.499 TL

LED'li Cımbız – 119 TL

UV Jet Sticker Tırnak Seti – 799 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

Ütü Masası 999 TL

Pedallı Temizlik Seti 599 TL

Tablet Mop 349 TL

Ütü Masası Kılıfı 100 TL

Spreyli Camsil 149 TL

Yedek Mop Başlığı 75 TL

Elbise Askısı 100 TL

Banyo Matı 100 TL

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

Şarjlı Hassas Tornavida – 899 TL

Lehim Havya Seti – 299 TL

17,5 kg Tavan Boyası – 599 TL

Quartz İç Cephe Boyası – 499 TL

Şerit Metre – 100 TL

MDF Kit – 100 TL

Sprey Vernik – 75 TL

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

Tek Kişilik Pamuklu Waffle Pike 349 TL

Kadın Ham Bez Şort 279 TL

Kadın Ham Bez Tek Alt 349 TL

Visco Dolgulu Yastık 249 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL

Göğüs Ucu Gizleyici 75 TL

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

Filtre Kahve Makinesi Elegant – 2.999 TL

Mini Siyah Tam Otomatik Espresso Makinesi – 12.999 TL

Mini Gri Tam Otomatik Espresso Makinesi – 12.999 TL

Filtre Kahve Makinesi Let's Brew Beyaz – 2.999 TL

Siyah/Beyaz Kapsüllü Kahve Makinesi – 6.999 TL

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU! Bu hafta ŞOK aktüelde: kahve makinesi, su sebili, çay makinesi...

ŞOK AKTÜEL 24-30 HAZİRAN KATALOĞU

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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