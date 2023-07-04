ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ RAFLARDA! 5-11 Temmuz 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel indirimleri alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Pasta tabağı, buzdolabı, vantilatör, retro kahve makinesi dikkat çekiyor. Haftanın fırsatları hafta başından itibaren gündemdeki yerini aldı. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. Yaz ayı fırsatları gündemde. İşte, 5-11 Temmuz 2023 ŞOK katalogu!