Giriş Tarihi: 04.07.2023 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
16:54
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ RAFLARDA! 5-11 Temmuz 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta neler var?
ŞOK aktüel 5-11 Temmuz 2023 kataloğu yayınlandı. Haftanın yıldızları raflarda yerini alıyor. Yaz ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Makyaj temizleme suyu, boy boy hasır sepetler, Amerikan servis, pasta tabağı, buzdolabı, vantilatör, retro kahve makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirimli tam liste ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu…