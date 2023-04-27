Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:20

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 29 Nisan 2023 haftanın yıldızları! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL 29 Nisan Cumartesi indirimleri araştırılmaya başlandı. ŞOK 29 Nisan Kataloğunu açıkladı. Araç sahiplerinin merakla beklediği bakım ürünlerinin satışta olacağı 29 Nisan- 02 Mayıs 2023 Şok aktüel kataloğunda ayrıca elektronik ve mutfak ürünleri de bu hafta raflardaki yerini alacak. Katalogda mikrodalga fırından, toz torbalı süpürgeye, mikserden seyahat ütüsüne kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Birçok indirimli ürün raflarda yer almaya hazırlanıyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste…