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Son Dakika: 12. Yargı Paketi mecliste! 12. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 13:17
Son Dakika: 12. Yargı Paketi mecliste! 12. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Açıklama üzerine düzenlemeye ilişkin ayrıntılar takip edilmeye başladı. Paket kapsamında hangi başlıkların yer aldığı ve değişikliklerin kapsamı merak edilirken 12. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor.