Son Dakika: 12. Yargı Paketi mecliste! 12. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi için resmî bir onaylanma veya yasalaşma tarihi henüz belli olmadı. Paketin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri ve genel kurul süreçlerinin tamamlanarak yasalaşması beklenmektedir.

12. YARGI PAKETİ MECLİSE SUNULDU!

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kamuoyunda 12'nci yargı paketi olarak da bilinen 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduktan sonra açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı' hedefimizi tüm dünyaya ilan etmiştik. O gün ortaya koyduğumuz hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonunu bugün AK Parti grubu olarak bu somut adımla daha da ileriye taşıyacağız. AK Parti grubu olarak titizlikle yürüttüğümüz ve her bir maddesini yargı, akademi ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerle olgunlaştırdığımız ve milletvekili arkadaşlarımızın samimiyetle çalışarak ortaya koyduğu bu kanun teklifi; yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güveni artırmayı hedefliyor" dedi.