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Haberler Fotohaber Az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri
Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:52

Az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri

Son Dakika: Adana'da deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, Adana'da az önce deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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Az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri

Son dakika deprem haberi! Az önce Adana'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte en güncel veriler ve resmi açıklamalar...

Az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Saimbeyli (Adana) merkezli olmak üzere 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, detaylar:

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Az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-07-06

Saat:10:12:12 TSİ

Enlem:37.96444 N

Boylam:36.20472 E

Derinlik:8.04 km

Az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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