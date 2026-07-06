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Az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri
Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:52
Az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Temmuz 2026 Adana depremi Kandilli ve AFAD verileri
Son Dakika: Adana'da deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, Adana'da az önce deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...