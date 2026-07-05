SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...

Son dakika Akdeniz deprem haberi! Az önce meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece Akdeniz deprem verileri ön plana çıktı. İşte en güncel veriler ve resmi açıklamalar...