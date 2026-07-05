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SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...
Giriş Tarihi: 05.07.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 11:51
SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...
Son Dakika: Akdeniz açıklarında deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, az önce deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...