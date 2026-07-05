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Giriş Tarihi: 05.07.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 11:51

SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...

Son Dakika: Akdeniz açıklarında deprem haberi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre bir sarsıntı kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. Peki, az önce deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...

Son dakika Akdeniz deprem haberi! Az önce meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece Akdeniz deprem verileri ön plana çıktı. İşte en güncel veriler ve resmi açıklamalar...

SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

5 Temmuz 2026 Pazar tarihinde 11.10 saatinde, Akdeniz konumunda 4.0 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi. İşte tüm veriler;

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SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...

  • Yer: Akdeniz
  • Tarih: 05.07.2026
  • Saat: 11:10:51 TSİ
  • Büyüklük: 4.0
  • Derinlik: 7.2 km
  • Enlem: 35.3822
  • Boylam: 27.1827
SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD verileri...

5 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ

Bugün sabah saatlerinden itibaren Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sistemlerine yeni veriler düşmeye devam ediyor.

Sarsıntının hemen ardından hem sosyal medya hesapları hem resmi internet siteleri üzerinden teknik detayları kamuoyuna duyuruluyor. İşte, sorgulama ekranı:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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