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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!
Giriş Tarihi: 03.11.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 18:12

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF sınav giriş yerleri son dakika açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Binlerce açıköğretim öğrencisi AUZEF sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ederken beklenen açıklama geldi. Ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. İki oturumda tamamlanacak olan İÜ AUZEF 1. Dönem vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Peki; AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2023-2024 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı son dakika erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Akademik takvime göre, ara sınavlar 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Geri sayım sürerken binlerce açıköğretim öğrencisi ara sınavlar için giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediliyordu. Bu kapsamda; "AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. İşte 2023-2024 AUZEF giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

SON DAKİKA: 2023 AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''

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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF SINAV TARİHLERİ | 2023-2024 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 03 Şubat -04 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak telafi sınavlarına katılacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerine vize ve bitirme sınavı uygulayacak.

İstanbul Üniversitesi, telafi ve mezuniyete üç ders sınavı yapmaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda telafi sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

FF harf notu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

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