AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı son dakika erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Akademik takvime göre, ara sınavlar 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Geri sayım sürerken binlerce açıköğretim öğrencisi ara sınavlar için giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediliyordu. Bu kapsamda; "AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı. İşte 2023-2024 AUZEF giriş yerleri/belgesi sorgulama ekranı…