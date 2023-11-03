AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA || 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav giriş yerleri AÇIKLANDI!

AUZEF sınav giriş yerleri son dakika açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Binlerce açıköğretim öğrencisi AUZEF sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ederken beklenen açıklama geldi. Ara sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. İki oturumda tamamlanacak olan İÜ AUZEF 1. Dönem vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Peki; AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2023-2024 İÜ AUZEF vize sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı...