Son Dakika: Aydın’da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yurdun farklı noktalarında meydana gelen yer hareketleri, sismograflar tarafından saniye saniye kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere bugün kaydedilen sarsıntıların detayları netleşmeye başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre bugün sınır hatlarında ve iç bölgelerde dikkat çeken sismik aktiviteler yaşandı. Aydın'da deprem mi oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.