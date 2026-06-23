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Son Dakika: Aydın'da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:17
Son Dakika: Aydın'da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye genelinde yaşanan son sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde İzmir, Aydın ve çevresinde hissedilen hafif sarsıntıların ardından gözler sismik veri merkezlerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen 23 Haziran 2026 son depremler listesi sarsıntıların merkez üssünü, saatini ve derinliğini gösteriyor.