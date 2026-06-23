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Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:17

Son Dakika: Aydın'da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde yaşanan son sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde İzmir, Aydın ve çevresinde hissedilen hafif sarsıntıların ardından gözler sismik veri merkezlerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen 23 Haziran 2026 son depremler listesi sarsıntıların merkez üssünü, saatini ve derinliğini gösteriyor.

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Son Dakika: Aydın’da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yurdun farklı noktalarında meydana gelen yer hareketleri, sismograflar tarafından saniye saniye kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere bugün kaydedilen sarsıntıların detayları netleşmeye başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre bugün sınır hatlarında ve iç bölgelerde dikkat çeken sismik aktiviteler yaşandı. Aydın'da deprem mi oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Son Dakika: Aydın’da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AYDIN DEPREM İLE SALLANDI

Öğle saatlerinde İzmir ve Aydın'da yaşayan birçok vatandaş, sosyal medya üzerinden bir sarsıntı hissettiklerini paylaştı. Aydın Germencik merkezli deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

İşte, detaylar:

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Son Dakika: Aydın’da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Germencik (Aydın)

Tarih:2026-06-23

Saat:14:04:35 TSİ

Derinlik:7.3 km

Son Dakika: Aydın’da deprem mi oldu? 23 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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