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Son Dakika: Balıkesir'de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 16:06
Son Dakika: Balıkesir'de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Balıkesir'de meydana gelen son dakika deprem sarsıntısı çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Vatandaşlar sarsıntı sonrası güncel deprem kayıtlarını inceliyor.