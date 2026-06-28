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Haberler Fotohaber Son Dakika: Balıkesir'de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 16:06

Son Dakika: Balıkesir'de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Balıkesir'de meydana gelen son dakika deprem sarsıntısı çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Vatandaşlar sarsıntı sonrası güncel deprem kayıtlarını inceliyor.

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Son Dakika: Balıkesir’de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikler yakından takip edilirken, bugün öğleden sonra Marmara ve Ege sınırında yeni bir hareketlilik kaydedildi. Resmi kurumlardan alınan ilk bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntı, yerin sığ zemininde gerçekleşmesi nedeniyle yüzeye yakın noktalarda hissedildi.

Son Dakika: Balıkesir’de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

BALIKESİR SINDIRGI DEPREMİ DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15:56:12'de sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülürken, sismik hareketliliğin yerin yaklaşık 11.33 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

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Son Dakika: Balıkesir’de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2026-06-28

Saat:15:56:12 TSİ

Enlem:39.18667 N

Boylam:28.12139 E

Derinlik:11.33 km

Son Dakika: Balıkesir’de deprem! 28 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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