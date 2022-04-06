Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Son dakika: Boşandığı eşi 'Gerçek yüzünü görün' demişti! Midyeci Ahmet'ten bomba açıklama
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:06

Son dakika: Boşandığı eşi 'Gerçek yüzünü görün' demişti! Midyeci Ahmet'ten bomba açıklama

Son dakika bilgisi... Midyeci Ahmet ve boşandığı eşi Deniz Çelebi arasındaki kavga yeni bir boyuta taşındı. Deniz Çelebi, yakın zaman önce boşandığı Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek'in kendisine Beşiktaş'taki şubeyi bıraktığını açıkladı. Çelebi buna rağmen Midyeci Ahmet'in bu şubenin tam karşısına yeni bir şube açtığını söylerek isyan etti. Ahmet Çiçek, sosyal medyadan da Beşiktaş'taki şubenin artık kendileriyle ilişkisi kalmadığını belirtti. Eşinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaların ardından Midyeci Ahmet'ten bomba bir paylaşım geldi. Çiçek, evliliğinde ve boşanma sürecinde yaşadıklarından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. İşte son dakika açıklamaları...

Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

SON DAKİKA: MİDYECİ AHMET VE ESKİ EŞİ DENİZ ÇELEBİ'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA!

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Midyeci Ahmet ve eski eşi arasındaki kriz giderek büyüyor. Midyeci Ahmet, sosyal medya paylaşımında, Beşiktaş'taki şubeyle hiçbir şekilde bağının kalmadığını belirtti. Çiçek, "Şu an var olan 'Midyeci Ahmet' tabelası en kısa sürede indirilecek olup, kurumsal tüm bağımızın kalmaması sağlanacaktır" dedi. Olanlar ise bundan sonra oldu!

Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

"BU MARKA BENİM KOLYEM SATILARAK OLUŞTURULDU!"

Midyeci Ahmet'in eski eşi ise bu açıklamalar sonrası isyan etti. Midyeci Ahmet' markasına ilk günden beri emek verdiğini belirten Çelebi, "Bu marka benim kolyem satılarak oluşturuldu" dedi. Çelebi, şöyle devam etti: "Bugün geldiğimiz noktada, gayet medeni bir şekilde boşanırken, Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Geldiğimiz noktada bana ve çocuklarıma verdiği şubeyi bugün elimden almaya çalışıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

Anti propagandasını yapıyor Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. Ben iki çocuğumla mağdur ediliyorum. Çok emeğim var. Markayı ben ayakta tuttum. Bugün mağdur ediliyorum. Bütün midyeleri ben yaptım. Ben satışa sundum. Ben vicdan diyorum.

Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

Zaten bütün lezzeti benim elimden geçti Burayı ayakta tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Herkesin Ahmet'in gerçek yüzü görmesini istiyorum. Biz çok medeni ayrıldık. Dokuzuncu gününde karşıma şube açıldı. Bugün de beni kapattırmaya çalışıyor"

Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

MİDYECİ AHMET'TEN GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMA GELDİ!

Boşanırken Beşiktaş'taki dükkanı eşine devreden Çiçek'in "Beşiktaş'taki dükkan ile bağımız kalmamıştır. Doğacak şikayetlerden şirketimiz sorumlu değildir" açıklaması ortalığı karıştırdı. Açıklamanın ardından konuşan Çelebi "Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı. Şimdi karşıma şube açtı" diyerek isyan etti. Eşinin açıklamalarından sonra Çiçek de hakkındaki iddialara cevap verdi.

Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

"BİZE YARDIM ETMEYEN AİLESİYLE BERABER ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Instagram hesabından bir video yayınlayan Midyeci Ahmet, şunları söyledi: "Bu videoyu yayınladığım için çocuklarım adına çok üzgünüm. Yanlış anlaşılmak benim en son isteyeceğim şeydir. Karşınıza böyle çıktığım için çok üzgünüm. Biz Deniz Hanım'la 4 ay önce boşandık ve bazı kararlar aldık. Deniz Hanım benim ikinci evliliğimdi. İlk evliliğimi bilinçsiz bir şekilde yaptım. Deniz Hanım'la aşık olarak yoklukta evlendik ve birlikte sırt sırta çalıştık. Konuşmalarımda da kendimden çok onu yücelttim. Hiçbir zaman hakkını yemedim. Beşiktaş'taki şubeyi açarken 1 kuruş param yoktu ve onun ailesinden para istedik. 100 dolar bile destek alamadık. Deniz Hanım'ın ailesinden bir konserde ekipman kuracağım için arabasını istedim. 'Veririm ama sabaha kadar kalmasın. O yüzden veremem' dediler. Biz de 2-3 motor bulup onlarla gittik. Çalıştık, işler de güzel gitti. Ailesi de bizimle çalışmaya başladı. Ara sıra ailenden birilerinin bizimle çalışmasından korkuyorum demiştim. Denedik ve her şey güzel gitti."

Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

"ŞİRKETİN YARISINI İSTEDİ"

"Para kazanmaya başladıktan sonra ailesi ve akrabalarıyla ilgili kulağıma dedikodular gelmeye başladı. Neredeyse bütün sülalesi bizimle çalışıyordu. Pandemide bütün dünya kapatırken biz yatırım yaptık. Sonra çocuklarım ve eşimle Kaş'a tatile gittik. Eşimle çocuklarla alkollü mekana gitme diyerek bir tartışma yaşadık ben de sesimi yükselttim. Bu tartışma 2-3 sürdü ve ben barışmak isterken o uzatmaya devam edince barışmak istemediğini anladım. Sonra bana 'ben markanın yarısını istiyorum' dedi. Ben de evli olduğumuz için zaten her şeyin ortak olduğunu söyledim. Bu arada para ve imza işleri Deniz hanım ve kardeşlerindeydi. Ben sadece kritik yerlerde kararlar veriyordum. Deniz kendini ekonomik olarak rahat hissetsin diye ben ona bir alan sağladım. Hak ediyordu, çok büyük emekleri var."

SON DAKİKA