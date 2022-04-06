Son dakika: Boşandığı eşi ’Gerçek yüzünü görün’ demişti! Midyeci Ahmet’ten bomba açıklama

Son dakika bilgisi... Midyeci Ahmet ve boşandığı eşi Deniz Çelebi arasındaki kavga yeni bir boyuta taşındı. Deniz Çelebi, yakın zaman önce boşandığı Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek'in kendisine Beşiktaş'taki şubeyi bıraktığını açıkladı. Çelebi buna rağmen Midyeci Ahmet'in bu şubenin tam karşısına yeni bir şube açtığını söylerek isyan etti. Ahmet Çiçek, sosyal medyadan da Beşiktaş'taki şubenin artık kendileriyle ilişkisi kalmadığını belirtti. Eşinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaların ardından Midyeci Ahmet'ten bomba bir paylaşım geldi. Çiçek, evliliğinde ve boşanma sürecinde yaşadıklarından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. İşte son dakika açıklamaları...