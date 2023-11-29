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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa'da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması
Giriş Tarihi: 29.11.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 00:42

SON DAKİKA BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa'da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına iuyarısında bulundu. Bursa'da bu gece saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos sonrası ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki yarın Bursa'da okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 Çarşamba Bursa'da okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar…

SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

Yarın Bursa'da okulların tatil olup olmayacağı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Peki, 29 Kasım 2023 Çarşamba Bursa'da okul var mı yok mu, tatil mi olacak? Yarın Bursa'da okullar tatil mi? İşte, ayrıntılar…

SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa ve diğer iller için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

BURSA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Meteorolojik Uyarı (2023-51)

28.11.2023

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Çarşamba günü (yarın) akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 29.11.2023 18.00–30.11.2023 03.00

Marmara Denizi'nde 28 Kasım Salı günü (bugün) saat: 15.00 itibariyle rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerinden (6 ile 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat, yer yer 9 kuvvetinde 90 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 28.11.2023 15.00–29.11.2023 19.00

Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

YARIN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde 28 Kasım Salı günü okullar tatil edilmişti.

Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Ancak 29 Kasım Çarşamba günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

29 KASIM YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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