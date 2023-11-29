SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

BURSA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Meteorolojik Uyarı (2023-51)

28.11.2023

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Çarşamba günü (yarın) akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 29.11.2023 18.00–30.11.2023 03.00

Marmara Denizi'nde 28 Kasım Salı günü (bugün) saat: 15.00 itibariyle rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerinden (6 ile 8 kuvvetinde; 50-75 km/saat, yer yer 9 kuvvetinde 90 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 28.11.2023 15.00–29.11.2023 19.00

Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."