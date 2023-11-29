SON DAKİKA BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Şiddetli lodosun ardından 29 Kasım Bursa’da okul var mı yok mu? İşte valilik açıklaması

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına iuyarısında bulundu. Bursa'da bu gece saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos sonrası ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki yarın Bursa'da okullar tatil mi? 29 Kasım 2023 Çarşamba Bursa'da okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar…