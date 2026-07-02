Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 137.45 kilometre mesafede 5.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.