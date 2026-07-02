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Haberler Fotohaber Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:20

Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz'de meydana gelen sarsıntı, Muğla kıyıları başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi. Datça açıklarında deprem haberiyle sarsılan bölge halkı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri yakından takip ediyor. İşte 2 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi.

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Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14:06'da kaydedilen sismik hareketlilik, yerin yaklaşık 19.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Muğla'nın yanı sıra Alanya ve Fethiye gibi turistik merkezlerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli panik yarattı.

Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 137.45 kilometre mesafede 5.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Büyüklük:5.3 (Mw)

Yer:Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)

Tarih:2026-07-02

Saat:14:06:23 TSİ

Derinlik:19.87 km

Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

2 TEMMUZ 2026 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntı sonrası Türkiye genelindeki ve sınır ötesindeki mikro sismik hareketleri incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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