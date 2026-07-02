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Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:20
Son Dakika: Datça açıklarında deprem! 2 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Akdeniz'de meydana gelen sarsıntı, Muğla kıyıları başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi. Datça açıklarında deprem haberiyle sarsılan bölge halkı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri yakından takip ediyor. İşte 2 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi.