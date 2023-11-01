Giriş Tarihi: 01.11.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 19:42

SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi... Türkiye, günlerdir Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Lüks yaşantısı ile sosyal medyada fenomen haline gelen çift, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündeme gelmişti. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan soruşturma kapsasımda ünlü çifte operasyon düzenlendi. Gece yapılan operasyonda evde yapılan aramada tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu 80 sayfa evrak ele geçirildi. İşte Dilan Polat ve Engin Polat operasyonundaki çarpıcı bilgiler...