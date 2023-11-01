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Haberler Fotohaber SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti
Giriş Tarihi: 01.11.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 19:42

SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi... Türkiye, günlerdir Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Lüks yaşantısı ile sosyal medyada fenomen haline gelen çift, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile gündeme gelmişti. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlatılan soruşturma kapsasımda ünlü çifte operasyon düzenlendi. Gece yapılan operasyonda evde yapılan aramada tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu 80 sayfa evrak ele geçirildi. İşte Dilan Polat ve Engin Polat operasyonundaki çarpıcı bilgiler...

SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi... Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

MASAK, eşiyle birlikte ticaret yaptıklarını ve fabrikaları olduğunu iddia eden Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin hesaplarını incelemeye aldı.

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SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi.

SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

SON DAKİKA : Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda yeni detaylar: Evlerinden çıkanlar şoke etti

EVLERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

İncelemelerin ardından gece Polat çiftine ve yakınlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi.

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