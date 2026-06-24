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Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:10

SON DAKİKA: Sakarya'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Düzce ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerine dair sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Sakarya başta olmak üzere çevre bölgelerden de hissedilen hareketlilik sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık verileri...

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SON DAKİKA: Sakarya’da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Marmara ve Batı Karadeniz kesişiminde yer alan Düzce'de bugün sabah saatlerinde hafif çaplı bir sismik hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Özellikle Twitter (X) üzerinden "hissettik" paylaşımları yapan kullanıcılar, sarsıntının Sakarya'da da etkili olduğunu belirtiyor. Deprem mi oldu sorusu son dakika etiketi ile sorgulanıyor.

SON DAKİKA: Sakarya’da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SAKARYA'DA DEPREM

Düzce ve Sakarya sınırına yakın bölgelerde oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde kısa süreli bir sallantı hissettiklerini sosyal medya platformlarında dile getirdi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.4 büyüklüğünde Sakarya Hendek merkez üssünde gerçekleşti.

İşte, detaylar:

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SON DAKİKA: Sakarya’da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Tarih: 2026.06.24

Saat: 08:46:16

Büyüklük: 3.4

Merkez üssü: BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)

SON DAKİKA: Sakarya’da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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