Haberler
Fotohaber
SON DAKİKA: Sakarya'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 09:10
SON DAKİKA: Sakarya'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Düzce ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerine dair sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Sakarya başta olmak üzere çevre bölgelerden de hissedilen hareketlilik sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık verileri...