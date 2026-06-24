SON DAKİKA: Sakarya’da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Marmara ve Batı Karadeniz kesişiminde yer alan Düzce'de bugün sabah saatlerinde hafif çaplı bir sismik hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Özellikle Twitter (X) üzerinden "hissettik" paylaşımları yapan kullanıcılar, sarsıntının Sakarya'da da etkili olduğunu belirtiyor. Deprem mi oldu sorusu son dakika etiketi ile sorgulanıyor.