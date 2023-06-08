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Haberler Fotohaber DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPANLARA MÜJDE! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 22:02

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPANLARA MÜJDE! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Havaların ısınmaya başlaması itibariyle düğün sezonu tamamen açılmaya başladı. Milyonlarca çift bu yıl bitmeden nikah masasına oturacak. Bu noktada düğün hazırlığı yapan binlerce vatandaş faizsiz evlilik kredisinden faydalanmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile detaylar seçimlerin geride kalmasının akabinde sorgulanıyor. Hazırlık yapan milyonlarca gelin ve damat adayı "150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" sorularına cevap arıyor. İşte, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuruların başlayacağı o tarih...

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bu yaz milyonlarca çift nikah masasına oturacak. Yeni evlenecek çiftler Başkan Erdoğan tarafından duyurulan faizsiz evlilik kredisi başvurusu son gelişmeler takip ediyor. Bu süreçte faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gelin ve damat adayları "Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları ne, nasıl başvuru yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Ödemlerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında yapılacağı açıklanırken evlilik kredisi son dakika haberleri sorgulanıyor. İşte, faizsiz evlilik veren bankalar ve şartları...

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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