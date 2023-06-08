Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:02
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
22:02
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPANLARA MÜJDE! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?
Havaların ısınmaya başlaması itibariyle düğün sezonu tamamen açılmaya başladı. Milyonlarca çift bu yıl bitmeden nikah masasına oturacak. Bu noktada düğün hazırlığı yapan binlerce vatandaş faizsiz evlilik kredisinden faydalanmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile detaylar seçimlerin geride kalmasının akabinde sorgulanıyor. Hazırlık yapan milyonlarca gelin ve damat adayı "150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" sorularına cevap arıyor. İşte, 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuruların başlayacağı o tarih...