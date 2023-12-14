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Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 16:17

Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Genel af son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi için çalışmalar, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Birçok konuyu kapsama alan yeni düzenlemenin genel afla ilgili bir madde içerip içermediği merak edenler ''Genel af var mı, çıkacak mı, mahkumlara af gelecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi kapsamı ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Mahkumlar ve yakınları infaz düzenlemesi ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Peki, mahkumlara genel af var mı, gelecek mi, kimlere af çıkacak? İşte, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af son dakika gelişmeleri...

Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 8. Yargı Paketi ile ilgili açıklamaları sonrası genel af son dakika gelişmeleri ile yakın takibe alındı. Çalışmaları devam eden 8. Yargı Paketi; denetimli serbestlik, bekarlık soyadına vize, noterlere yeşil pasaport verilmesi gibi imkanlar sunuyor. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken yasa teklifinin infaz düzenlemesi içerip içermediği merak ediliyor. Bu noktada mahkumlar ve yakınları genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı, mahkumlara af gelecek mi? İşte, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af son dakika haberleri…

Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ || 8. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR, İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı''nda şu an itibarıyla 67 madde bulunuyor.

İşte 8. Yargı Paketi içeriği:

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

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Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.

Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.

Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.

Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.

Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.

Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

GENEL AF VAR MI, MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi çalışmaları henüz sona ermedi. Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna dair resmi açıklama bulunmuyor.

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