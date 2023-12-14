Son Dakika Genel af var mı? 8. Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Genel af son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi için çalışmalar, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Birçok konuyu kapsama alan yeni düzenlemenin genel afla ilgili bir madde içerip içermediği merak edenler ''Genel af var mı, çıkacak mı, mahkumlara af gelecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi kapsamı ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Mahkumlar ve yakınları infaz düzenlemesi ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. Peki, mahkumlara genel af var mı, gelecek mi, kimlere af çıkacak? İşte, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af son dakika gelişmeleri...