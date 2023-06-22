GENEL AF YASASI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik'ten flaş açıklama 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı?

Genel af son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen kanun, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen düzenleme, birçok konuyu kapsama alsa da genel afla ilgili bir madde içermiyor. İnfaz düzenlemesi ile ilgili detayları merak eden mahkumlar ve yakınları, "Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı, mahkumlara af gelecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Mahkumlara yönelik af konusuyla ilgili önemli açıklama ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, mahkumlara genel af var mı, gelecek mi? İşte, Genel af son dakika açıklaması ile 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2023...