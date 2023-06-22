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Haberler Fotohaber GENEL AF YASASI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik'ten flaş açıklama 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 23:51

GENEL AF YASASI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik'ten flaş açıklama 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı?

Genel af son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen kanun, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen düzenleme, birçok konuyu kapsama alsa da genel afla ilgili bir madde içermiyor. İnfaz düzenlemesi ile ilgili detayları merak eden mahkumlar ve yakınları, "Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı, mahkumlara af gelecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Mahkumlara yönelik af konusuyla ilgili önemli açıklama ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, mahkumlara genel af var mı, gelecek mi? İşte, Genel af son dakika açıklaması ile 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2023...

Son dakika: Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af geldi mi?

7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı soruları yanıt aramaya devam ediyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen kanunda infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar netlik kazandı. Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen kanun ile birlikte kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirler, çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlanıyor. Mahkumlar ve yakınları ''Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı?'' sorusuna yanıt ararken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 7. Yargı Paketi'nde genel af yasası var mı, mahkumlara af çıktı mı, gelecek mi? İşte, 7. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, kapsamı ve genel af son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af geldi mi?

2023 GENEL AF YASASI ÇIKTI MI, ÇIKACAK MI, MAHKUMLARA AF GELECEK Mİ,?

Hapishanelerde tutuklu bulunanlara yönelik genel af konusu gündemdeki yerini koruyor. Mahkum yakınları gelebilecek genel bir af beklentisi içinde.

Hal böyle olunca konu, AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.

Ömer Çelik ise şimdiye kadar böyle bir konunun parti MKYK'sında ya da MYK'da gündeme gelmediğini söyledi.

Çelik konuyla ilgili, "Genel af tartışması MKYK'da şimdiye kadar gündeme gelmedi." dedi.

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Son dakika: Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af geldi mi?

GENEL AF ÇIKACAK MI, İNFAZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen 7. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi.

7. Yargı Paketi'nde genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

Son dakika: Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af geldi mi?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.

Son dakika: Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af geldi mi?

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU CEZASININ ALT SINIRI 15 YILA ÇIKARILDI

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188'inci maddesinin 4. fıkrası kapsamına "sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri" de dahil edildi. Böylelikle bu maddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretine ilişkin suçların cezaları yarı oranında artırıldı. Bu kapsamda örneğin anılan uyuşturucu maddelerin ticaretine ilişkin suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanacak.

Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmesi için şüpheliyi yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanacak.

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