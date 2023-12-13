GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

Genel af son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. 8. Yargı Paketi yürürlük tarihi için geri sayım devam ediyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen ve birçok konuyu kapsama alan yeni düzenlemenin genel afla ilgili bir madde içerip içermediği merak ediliyor. İnfaz düzenlemesi ile ilgili detayları merak eden mahkumlar ve yakınları ise bu noktada "Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı, mahkumlara af gelecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Yeni yargı paketinin kapsamı ile ilgili önemli açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, mahkumlara genel af var mı, gelecek mi? İşte, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af son dakika gelişmeleri...