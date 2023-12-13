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Haberler Fotohaber GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:22

GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

Genel af son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. 8. Yargı Paketi yürürlük tarihi için geri sayım devam ediyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen ve birçok konuyu kapsama alan yeni düzenlemenin genel afla ilgili bir madde içerip içermediği merak ediliyor. İnfaz düzenlemesi ile ilgili detayları merak eden mahkumlar ve yakınları ise bu noktada "Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı, mahkumlara af gelecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Yeni yargı paketinin kapsamı ile ilgili önemli açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, mahkumlara genel af var mı, gelecek mi? İşte, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af son dakika gelişmeleri...

GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

8. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı soruları yanıt aramaya devam ediyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen kanun kapsamında infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. 8. Yargı Paketi içerisinde hakaret suçuna ön ödeme, denetimli serbestlik, bekarlık soyadına vize, uzlaşma görüşmelerinde değişiklik, noterlere yeşil pasaport verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklaması ardından mahkumlar ve yakınları ''Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 8. Yargı Paketi'nde genel af yasası var mı, mahkumlara af çıktı mı, gelecek mi? İşte, 8. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, kapsamı ve genel af son dakika gelişmeleri…

GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ || 8. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR, İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı''nda şu an itibarıyla 67 madde bulunuyor.

İşte 8. Yargı Paketi içeriği:

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

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GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.

Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.

Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.

GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.

Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.

GENEL AF VAR MI, ÇIKTI MI? Bakan Tunç’tan son durum açıklaması! 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile mahkumlara genel af çıktı mı, gelecek mi?

GENEL AF VAR MI, MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi çalışmaları henüz sona ermedi. Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna dair resmi açıklama bulunmuyor.

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