SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 15:20

Başvuruları 5 Nisan- 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınan ve ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı veren Yeşil Kart ile ilgili artık gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrilmiş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de söz konusu başvurularını yapan binlerce kişi "Green Card/ Yeşil Kart başvuruların ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? ve "Green Card sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Sonuçlar için gözler ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler…