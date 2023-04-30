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Haberler Fotohaber SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 15:20

SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

Başvuruları 5 Nisan- 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınan ve ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı veren Yeşil Kart ile ilgili artık gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrilmiş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de söz konusu başvurularını yapan binlerce kişi "Green Card/ Yeşil Kart başvuruların ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? ve "Green Card sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Sonuçlar için gözler ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler…

SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

Green Card çekiliş sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak. Başvuruda bulunan adaylar sonucun açıklanacağı günü şimdiden araştırmaya başladı. Pasaport şartının da aranmadığı başvurular Ekim ve Kasım aylarında tamamlanmıştı. Green Card sonuçları 2023 sorgulamaları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sağlanacak. Tüm dünya genelinde 15 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı sonuçların ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceğine dair merak edilen bütün soruları bir araya getirdik. O halde, Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı

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SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

SON DAKİKA GREEN CART 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, Yeşil Kart / Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery başvuru sonuçları sorgulama

PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.

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