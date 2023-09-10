İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP kura sonuçları 2023-2024 dönemi için sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirdi. Toplum Yararına Program kapsamında yapılan personel alımı için bazı illerde kura çekimi yapıldı. Akabinde ise İŞKUR TYP sonuçları nihai isim listesi il il sorgulanmaya başladı. Asil ve yedek tam liste il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden erişime açılıyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR personel alımı 2023 TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ile nihai isim listesi…