İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı || İŞKUR personel alımı Toplum Yararına Program TYP kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il araştırılmaya başlandı. Toplum Yararına Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi alımı yapılıyor. 2023-2024 dönemi için başvuruda bulunan vatandaşlar, okulların açılmasına sayılı günler kala İŞKUR TYP kura sonuçları için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda ''2023 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama genel olarak il ve ilçe müdürlüklerinin resmi siteleri üzerinden duyuruluyor. İşte, MEB ve İŞKUR personel alımı TYP kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi…