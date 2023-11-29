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Haberler Fotohaber Son dakika İzmir'de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji'den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir'de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 08:34

Son dakika İzmir'de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji'den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir'de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

Son dakika İzmir'de okullar tatil mi ilan edildi sorusu yanıt aramaya başladı. . Meteoroloji Genel Müdürlüğü sık sık uyarılarda bulunurken, İzmir'de sağanak ve sel uyarısı verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil 20 Kasım'da sona ererken, öğrenciler okullara gitmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gökgürültülü sağanak yağışın şehre bir gün boyunca hükmedeceğini duyurdu. Peki, 29 Kasım İzmir'de okullar tatil mi? Bugün İzmir'de okullar tatil ilan edildi mi, okul var mı yok mu? İşte, konu hakkında detaylar

Son dakika İzmir’de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji’den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir’de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

İzmir'de okullar tatil mi oldu sorusu yanıt arıyor. Kuvvetli gökgürültülü yağış İzmir'in merkez ve kırsal ilçelerinde gücünü göstermeye devam ederken, ydın, Muğla ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yağış şiddetli bir şekilde hissettiriyor. Peki, 29 Kasım 2023 bugün İzmir'de okul tatil mi, var mı yok mu? İşte detaylar

Son dakika İzmir’de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji’den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir’de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Çarşamba (29.11.2023) günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-55 kg/m2), İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (56-85 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Son dakika İzmir’de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji’den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir’de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

EGE'DE FIRTINA UYARISI

"Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde güneyinde etkisini azaltması beklenmektedir.

Son dakika İzmir’de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji’den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir’de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

Güney Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (29.11.2023) sabah saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde kuzeyinde etkisini azaltması beklenmektedir."

Son dakika İzmir’de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji’den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir’de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir Valiliği konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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