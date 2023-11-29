Son dakika İzmir’de okullar tatil mi oldu? Meteoroloji’den uyarı! 29 Kasım 2023 Çarşamba bugün İzmir’de okullar tatil mi ilan edildi, okul var mı yok mu?

Son dakika İzmir'de okullar tatil mi ilan edildi sorusu yanıt aramaya başladı. . Meteoroloji Genel Müdürlüğü sık sık uyarılarda bulunurken, İzmir'de sağanak ve sel uyarısı verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil 20 Kasım'da sona ererken, öğrenciler okullara gitmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gökgürültülü sağanak yağışın şehre bir gün boyunca hükmedeceğini duyurdu. Peki, 29 Kasım İzmir'de okullar tatil mi? Bugün İzmir'de okullar tatil ilan edildi mi, okul var mı yok mu? İşte, konu hakkında detaylar