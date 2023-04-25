SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

Son dakika haberi… Yaz mevsimine geçiş yapacağımız bu günlerde hava sıcaklığının giderek artması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şaşırtıcı bir uyarı geldi. Bu uyarıdan sonra vatandaşlar yaşadıkları ildeki hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını merakla beklemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin genelinde hava durumunun bu hafta itibari ile parçalı ve bulutlu olacağının altını çizdi. Bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte, hafta geneli 25 - 30 Nisan hava durumu…