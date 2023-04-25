SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava birden değişecek ve iki gün boyunca sürecek. Sıcaklıklar 5 ila 8 derece düşecek, Cuma günü ise 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.