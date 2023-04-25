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Haberler Fotohaber SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:55

SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

Son dakika haberi… Yaz mevsimine geçiş yapacağımız bu günlerde hava sıcaklığının giderek artması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şaşırtıcı bir uyarı geldi. Bu uyarıdan sonra vatandaşlar yaşadıkları ildeki hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını merakla beklemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin genelinde hava durumunun bu hafta itibari ile parçalı ve bulutlu olacağının altını çizdi. Bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte, hafta geneli 25 - 30 Nisan hava durumu…

SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dâhil birçok kent ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. 10 kentte sarı kodlu uyarı yapılırken yarın için alarm verildi. Vatandaşlar, hava durumu nasıl olacak, İstanbul' da hava durumu nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. Sarı kod verilen 10 kentin listesi ve ülkemiz geneli hava durumu detayları işte bu haberimizde.

SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 KENTİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dâhil birçok kent için flaş uyarıda bulundu. 10 kentte sarı kodlu uyarı yapılırken yarın için alarm verildi. Sıcaklıkların İstanbul'da 12 derece kadar düşeceği bekleniyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

Hava sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava birden değişecek ve iki gün boyunca sürecek. Sıcaklıklar 5 ila 8 derece düşecek, Cuma günü ise 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

SON DAKİKA! METEOROLOJİ BU İLLERE DİKKKAT ÇEKTİ. Beş günlük hava durumu nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller hangileri?

10 KENT İÇİN SARI ALARM

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ

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