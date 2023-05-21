Mahmut Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması 2023 ne zaman olacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak? En fazla hangi branşa kontenjan verilecek?

9 Mayıs'ta yapılan son yılların en büyük öğretmen atamasının ardından gözler ek atama takvimine çevrildi. Dün 20.05.2023 itibariyle katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Mahmut Özer' in bu canlı yayını sonrası ek öğretmen ataması 2023 hakkında açıklaması gündeme geldi. 45 bin öğretmen ataması kontenjanına giremeyip atanamayan öğretmenlerin gözü kulağı Mahmut Özer'den gelecek ek öğretmen atması haberinde. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? İşte, branş ve kontenjan dağılımı İLE Mahmur Özer'in canlı yayın konuşması…