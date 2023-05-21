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Haberler Fotohaber Mahmut Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması 2023 ne zaman olacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak? En fazla hangi branşa kontenjan verilecek?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:32

Mahmut Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması 2023 ne zaman olacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak? En fazla hangi branşa kontenjan verilecek?

9 Mayıs'ta yapılan son yılların en büyük öğretmen atamasının ardından gözler ek atama takvimine çevrildi. Dün 20.05.2023 itibariyle katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Mahmut Özer' in bu canlı yayını sonrası ek öğretmen ataması 2023 hakkında açıklaması gündeme geldi. 45 bin öğretmen ataması kontenjanına giremeyip atanamayan öğretmenlerin gözü kulağı Mahmut Özer'den gelecek ek öğretmen atması haberinde. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? İşte, branş ve kontenjan dağılımı İLE Mahmur Özer'in canlı yayın konuşması…

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı? Ek öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları nasıl?

Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı, ne zaman olacak? soruları gündemi meşgul ediyor. 45 bin öğretmen ataması ile atanan öğretmenler 1 Eylül'de sınıflarının başında olacaklar. Kontenjana giremeyip atanamayan binlerce öğretmen ek öğretmen ataması olacak mı merak ediyor. Katıldığı bir canlı yayında ek öğretmen ataması için yeşil ışık yakan Bakan Özer'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman olacak? İşte, 2023 ek öğretmen ataması hakkında detaylar…

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı? Ek öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları nasıl?

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUR MU 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunun cevabını verdi. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz."

Ek öğretmen atöması ile ilgili güncel haberler geldiğinde hbaerimize ekleyeceğiz. Bu haberimizi takip edebilir ve ek öğretmen ataması 2023 hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı? Ek öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları nasıl?

20.05.2023 cumartesi günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, saat 11.15'te katıldığı bir canlı yayında çeşirli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki eğitim sisteminin normalleşmesiyle öğrencilerin okullarına tekrar döndüğü,fiziki yatırımları ve eğitimin demokratikleştirilmesi konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı? Ek öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları nasıl?

"ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 250 BİNLERE ULAŞTI"

"Öğretmen sayısı bugün 1 milyon 250 binlere ulaştı son atamalarımızla birlikte. Burada enteresan bir ifade var. Lisede ortaöğretimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasından bile daha iyi noktaya geldiği OECD raporu tarafından tescilleniyor. Yani birileri diyor ya 'Kalabalık sınıflar şöyle böyle' falan eğitimde tekil örnekler üzerinden eğitim sisteminin tamamına teşkil etme hastalığı var."

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Ek öğretmen ataması 2023 olacak mı? Ek öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları nasıl?

Eğitimde ekonominin önemine dikkati çeken Özer, şunları aktardı:

"Devlet yapabileceğinin en iyisini yapmıştır ve her geçen yıl eğitimde bütçeyi en fazla ayırdığı alan Milli Eğitim Bakanlığı ve devam ediyor. Bizler de kalitesini artırmayla ilgili, özellikle okul temelli bir şekilde politikalara ağırlık verdik. Biliyorsunuz okul temelli bütçe ilk kez uygulandı. Türkiye'deki tüm okullara biz bütçe gönderiyoruz. 7 milyar 2022'de, bu öğretim yılında da 6 milyar, 13 milyar lira para gönderildi ve ilk kez gönderildi. Bu ne demektir? OECD raporunda geçiyor, 'Okullar artık otonomisini kazanıyor.' diyor. Ne demek? Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kendi kararlarını alabilir duruma geliyor."

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