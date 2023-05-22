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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023? Bakan Özer duyurdu! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili Haziran'ın kaçında başlıyor?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:20

SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023? Bakan Özer duyurdu! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili Haziran'ın kaçında başlıyor?

Okulların kapanış tarihi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve velileri okulların uzayıp uzamayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanacağı tarihi kamuoyuna duyurdu. Böylece karnelerin alınacağı tarih de belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil olacak, Haziran'ın kaçında kapanıyor? İşte, son dakika Bakan Özer açıklaması ile 2. dönem karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı ve yaz tatili tarihi...

SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak 2023? Bakan Özer açıkladı! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil, Haziran’ın kaçında kapanıyor?

Okullar ne zaman kapanacak 2023 sorusu dönem sonuna yaklaşılırken gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ara tatil uzatılmıştı. Bu durumun okulların kapanış tarihi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile 2022-2023 yaz tatili tarihi netlik kazandı. Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2023, 2. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve konu hakkında tüm detaylar...

SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak 2023? Bakan Özer açıkladı! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil, Haziran’ın kaçında kapanıyor?

SON DAKİKA | BAKAN ÖZER AÇIKLADI: OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Mayıs ayının son günlerine girilirken ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ereceği ve okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başlamıştı.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tarih açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Bakan Özer, konu ile ilgili açıklamasında "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak 2023? Bakan Özer açıkladı! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil, Haziran’ın kaçında kapanıyor?

DEPREM BÖLGESİNDE 2 AY TELAAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak 2023? Bakan Özer açıkladı! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil, Haziran’ın kaçında kapanıyor?

Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

16 Haziran'da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.

Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız.

SON DAKİKA: Okullar ne zaman kapanacak 2023? Bakan Özer açıkladı! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil, Haziran’ın kaçında kapanıyor?

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatili başlayacak.

16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek.

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