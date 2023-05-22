SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2023? Bakan Özer duyurdu! MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili Haziran'ın kaçında başlıyor?

Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:20

Okulların kapanış tarihi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Binlerce ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve velileri okulların uzayıp uzamayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanacağı tarihi kamuoyuna duyurdu. Böylece karnelerin alınacağı tarih de belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? MEB takvimi ile 2023 okullar ne zaman tatil olacak, Haziran'ın kaçında kapanıyor? İşte, son dakika Bakan Özer açıklaması ile 2. dönem karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı ve yaz tatili tarihi...