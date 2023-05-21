Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK’dan flaş açıklama

Yurt dışında ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemleri 20 Mayıs itibariyle başladı. Yurt dışındaki 151 temsilciliğinde 167 sandık kurulan Türkiye'nin yurt dışı oy kullanma işlemleri gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar sürecek. Yurt dışı oy kullanma işlemleri devam ederken "İkinci turda yurt dışında şu ana kadar kaç seçmen oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?" soruları da merak ediliyor. Peki, "İkinci turda yurt dışında kaç seçmen oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu, yurt dışı oyları ne zaman sayılacak? İşte, cevabı.