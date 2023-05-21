Giriş Tarihi: 21.05.2023 15:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
15:04
Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK'dan flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.tur takvimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanırken ikinci turda adayların yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle, seçimler 2.tura kalmıştı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işleminde, sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor. Bu noktada yurt dışında ikinci tur oy kullanma işlemleri 20 Mayıs itibariyle başlarken "İkinci turda yurt dışında şu ana kadar kaç seçmen oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?" soruları da bu bağlamda gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Peki, "İkinci turda yurt dışında kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? İşte, cevabı.