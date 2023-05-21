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Haberler Fotohaber Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 21.05.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 15:04

Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.tur takvimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanırken ikinci turda adayların yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle, seçimler 2.tura kalmıştı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işleminde, sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor. Bu noktada yurt dışında ikinci tur oy kullanma işlemleri 20 Mayıs itibariyle başlarken "İkinci turda yurt dışında şu ana kadar kaç seçmen oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?" soruları da bu bağlamda gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kuruldu. Peki, "İkinci turda yurt dışında kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? İşte, cevabı.

Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK’dan flaş açıklama

Yurt dışında ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemleri 20 Mayıs itibariyle başladı. Yurt dışındaki 151 temsilciliğinde 167 sandık kurulan Türkiye'nin yurt dışı oy kullanma işlemleri gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar sürecek. Yurt dışı oy kullanma işlemleri devam ederken "İkinci turda yurt dışında şu ana kadar kaç seçmen oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu?" soruları da merak ediliyor. Peki, "İkinci turda yurt dışında kaç seçmen oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu, yurt dışı oyları ne zaman sayılacak? İşte, cevabı.

Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK’dan flaş açıklama

717 BİN 612 KİŞİ CUMHURBAŞKANLIĞI İKİNCİ TURU İÇİN OY KULLANDI!

Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler dünyanın kilitlendiği seçim için yurt dışında sandık başına gitmeye başladı. YSK tarafından yapılan açıklamada; yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.

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Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK’dan flaş açıklama

YSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK’dan flaş açıklama

FAS

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, bu akşam saat 22.00 itibarıyla sona erecek.

Son dakika | Yurt dışında şu ana kadar kaç kişi oy kullandı, yurt dışı oy sayısı ne kadar oldu? YSK’dan flaş açıklama

SIRBİSTAN

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sırbistan'da oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek. Seçimin ilk turunda Sırbistan'daki kayıtlı seçmenden yüzde 50'si oyunu kullanmıştı.

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