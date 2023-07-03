Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
10:56
ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?
Temmuz ayının ilk iş günü itibariyle polis maaş zammı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak mutabakatla 1 Temmuz 2023 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti net 11 bin 402 TL olarak belirlemişti. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Peki, polis, başkomiser, komiser maaş zammı Temmuz 2023 ne kadar olacak, kaç TL? İşte yanıtı…