ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

POLİS MAAŞLARI TEMMUZ 2023'TE NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir.

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.