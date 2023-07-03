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Haberler Fotohaber ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:56

ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Temmuz ayının ilk iş günü itibariyle polis maaş zammı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak mutabakatla 1 Temmuz 2023 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti net 11 bin 402 TL olarak belirlemişti. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Yasal düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. Peki, polis, başkomiser, komiser maaş zammı Temmuz 2023 ne kadar olacak, kaç TL? İşte yanıtı…

ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Zamlı polis, başkomiser maaşları yılın ikinci yarısına girdiğimiz ay itibariyle sorgulanıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon verisi bu hafta açıklanacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç polis maaş zammı Temmuz 2023 itibariyle kesinleşecek. Temmuz ayında polis, başkomiser, komiser maaşlarına ne kadar zam gelecek? Sorusunun cevabı enflasyon rakamlarınım açıklanması ile netlik kazanacak. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. Peki, Temmuz 2023 polis maaşı ne kadar olacak? İşte, memur maaş hesaplamaları burada.

ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

POLİS MAAŞLARI TEMMUZ 2023'TE NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir.

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

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ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Polis, komiser ve başkomiser maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları güncellenecek. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

ZAMLI TEMMUZ POLİS- BAŞKOMİSER MAAŞI || Temmuz polis, başkomiser, komiser maaşları 2023 ne kadar olacak, açıklandı mı?

Polis memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 18 bin 235 TL maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 706 TL olacak,

%40 zam olması durumunda yeni maaşı 25 bin 529 TL olacak.

%45 zam olması durumunda yeni maaşı 26 bin 441 TL olacak.

%50 zam olması durumunda yeni maaşı 27 bin 353 TL olacak.

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