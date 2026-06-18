Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!

Türkiye'de İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Ege Denizi açıklarında yaşanan hafif ve orta ölçekli sarsıntılar; vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor ve yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan canlı verilere göre; Kahramanmaraş'taki 3.5 büyüklüğündeki deprem dikkat çekti. 18 Haziran 2026 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerdeki liste takip ediliyor.