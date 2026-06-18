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Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:42

Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden veya ani bir sesle irkilen vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılırken özellikle Kahramanmaraş'ta erken saatlerde kaydedilen hareket dikkat çekti. İşte 18 Haziran 2026 Perşembe son depremler listesi ve canlı takip ekranı sarsıntı detayları...

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Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!

Türkiye'de İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Ege Denizi açıklarında yaşanan hafif ve orta ölçekli sarsıntılar; vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor ve yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan canlı verilere göre; Kahramanmaraş'taki 3.5 büyüklüğündeki deprem dikkat çekti. 18 Haziran 2026 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerdeki liste takip ediliyor.

Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!

KAHRAMANMARAŞ'TA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, bu sabah Kahramanmaraş'ta yaşanan 3.5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Türkoğlu (Kahramanmaraş) olarak açıklandı.

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Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!

18 HAZİRAN 2026 AFAD VE KANDİLLİ GÜNCEL LİSTE

Bugün sabah saatlerinden itibaren Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sistemlerine yeni veriler düşmeye devam ediyor.

Sarsıntının hemen ardından hem sosyal medya hesapları hem resmi internet siteleri üzerinden teknik detayları kamuoyuna duyuruluyor. İşte, sorgulama ekranı:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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