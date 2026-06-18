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Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:42
Son Depremler Listesi 18 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri açıkladı!
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden veya ani bir sesle irkilen vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılırken özellikle Kahramanmaraş'ta erken saatlerde kaydedilen hareket dikkat çekti. İşte 18 Haziran 2026 Perşembe son depremler listesi ve canlı takip ekranı sarsıntı detayları...