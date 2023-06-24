Giriş Tarihi: 24.06.2023 14:21
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
14:21
SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!
Öğrencilere vergisiz telefon son durum merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeden yarı fiyatına cihaz sahibi olacak. Peki, öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz, ÖTV ve KDV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.