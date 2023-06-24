SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.