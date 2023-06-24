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Haberler Fotohaber SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 14:21

SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

Öğrencilere vergisiz telefon son durum merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeden yarı fiyatına cihaz sahibi olacak. Peki, öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz, ÖTV ve KDV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.

SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç, kimler alabilir soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi sonrası vatandaşlar, vergisiz telefon satış başladı mı sorusunu yöneltmekte. Akıllı telefonlarda bulunan TRT bandrol ücreti, ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı Payı vergileri ödemeden bir defaya mahsus cihaz sahibi olunabilecek. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? İşte detaylar…

SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

SON DURUM|| Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor, kimler alabilir, nasıl alınır? KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları 2023? Başkan Erdoğan açıkladı!

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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