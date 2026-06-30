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Haberler Fotohaber 2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:37

2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken sosyal destek ödemelerindeki artış da hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, evde bakım yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde yeni tutarların ne olacağı araştırılıyor. Peki, Sosyal destek ödemelerine zam gelecek mi? İşte, Temmuz 2026 sosyal destek zammı için son durum…

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2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında sosyal destek ödemelerinde, yapılacak artışın netleşmesi için haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, evde bakım yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde artış bekleniyor. Yeni tutarlar, resmi açıklamanın ardından hak sahipleri tarafından takip edilebilecek.

2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2026'da memur maaş katsayısında yapılacak değişiklik, katsayı üzerinden hesaplanan bazı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek.

Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı gibi desteklerde yeni tutarlar, memur maaş zammının netleşmesinin ardından belli olacak.

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2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi merakla bekleniyor. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu kesinleşecek ve memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları kesinleşmiş olacak.

2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş ayına ilişkin artış oranı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kaydedildi. Böylece ocak-mayıs dönemindeki toplam enflasyon yüzde 16,60'a ulaştı.

Açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında zam farkı oluştu. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 enflasyon farkı hesaplandı. Toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam artış oranı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine çıktı.

2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, haziran enflasyonuna ilişkin beklentileri ortaya koydu. Ankete göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,52 oranında artması bekleniyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 18,38 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkının yaklaşık yüzde 6,65 olması, toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayındaki toplam artış oranının ise yüzde 14,11 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

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