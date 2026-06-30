2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş ayına ilişkin artış oranı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kaydedildi. Böylece ocak-mayıs dönemindeki toplam enflasyon yüzde 16,60'a ulaştı.

Açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında zam farkı oluştu. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 enflasyon farkı hesaplandı. Toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam artış oranı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine çıktı.