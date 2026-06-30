Haberler
Fotohaber
2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:37
2026 Temmuz Sosyal Destek Ödemeleri || Yaşlı aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayı yaklaşırken sosyal destek ödemelerindeki artış da hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, evde bakım yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde yeni tutarların ne olacağı araştırılıyor. Peki, Sosyal destek ödemelerine zam gelecek mi? İşte, Temmuz 2026 sosyal destek zammı için son durum…