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SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:56
SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur maaş zamları ve sosyal destek ödemelerindeki artış oranı netlik kazanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı ile SED ödemelerinde yeni tutarlar için geri sayım sürerken, beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 16,60'lık artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Sosyal destek zammında oranının belirlenmesi için gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.