SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ARTIŞ NETLEŞTİ!

5 aylık verilere göre TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61'e yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında zam hakkı oluşurken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 5,05'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı toplam artış oranı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.