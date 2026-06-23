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Haberler Fotohaber SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:56

SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur maaş zamları ve sosyal destek ödemelerindeki artış oranı netlik kazanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı ile SED ödemelerinde yeni tutarlar için geri sayım sürerken, beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 16,60'lık artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Sosyal destek zammında oranının belirlenmesi için gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

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SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verisi öncesinde milyonlarca kişinin gözü zam oranlarına çevrildi. Memur ve emekli aylıklarının yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanında da artış bekleniyor.

SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ARTIŞ NETLEŞTİ!

5 aylık verilere göre TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61'e yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında zam hakkı oluşurken, memur ve memur emeklilerinde yüzde 5,05'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı toplam artış oranı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.

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SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

5 Aylık Enflasyon: %16,6
5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4

Katsayı: 1,1241

SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti.

Ankete göre haziran ayında enflasyonun yüzde 1,52 artması bekleniyor. Mayıs verisinin de eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,65 civarında gerçekleşmesi, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının ise yaklaşık yüzde 14,11'e çıkması bekleniyor.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.38
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,65
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,11

Katsayı: 1,1411

SOSYAL DESTEK ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

5 aylık verilere ve 6 aylık göre sosyal yardımlar için netleşen rakamlar tablo halinde özetle şu şekilde:

No Kalem Mevcut Tutar %12,41 (5 Ay Memur) %14,11 (6 Ay Memur Tahmin)
1 En Düşük Memur Maaşı 61.890 TL 69.571 TL 70.605 TL
2 En Düşük Memur Emeklisi 27.772 TL 31.218 TL 31.689 TL
3 Çalışmayan Eş Aile Yardımı 3.154,63 TL 3.546,13 TL 3.602,90 TL
4 Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 693,94 TL 780,06 TL 792,55 TL
5 Çocuk Yardımı (6+ Yaş) 346,97 TL 390,03 TL 395,79 TL
6 Toplu Sözleşme İkramiyesi 982,22 TL 1.104,15 TL 1.120,80 TL
7 Emekli Doktor (Uzman) 36.084 TL 40.562 TL 41.176 TL
8 Emekli Doktor (Pratisyen) 27.757 TL 31.201 TL 31.673 TL
9 Kıdem Tazminatı Tavanı 64.948 TL 73.008 TL 74.104 TL
10 65 Yaş Aylığı 6.393 TL 7.186 TL 7.295 TL
11 Engelli Aylığı (%70+) 7.655 TL 8.605 TL 8.735 TL
12 Evde Bakım Desteği 13.878 TL 15.601 TL 15.836 TL
13 SED (Yükseköğrenim) 11.867 TL 13.340 TL 13.542 TL
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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