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Haberler Fotohaber SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz'da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 21:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 22:38

SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz'da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında açıklanacak maaş artışlarıyla birlikte sosyal destek ödemelerinde de güncelleme yapılması bekleniyor. Yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylıkları, engelli aylıkları ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yeni zam oranına göre yeniden hesaplanması öngörülüyor. İlk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda artış oranı yüzde 16,60 seviyesine ulaşırken, kesin zam oranı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

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SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz’da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte birçok kesimin gelirlerinde artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra yaşlılık aylığı, dul ve yetim ödemeleri, engelli aylıkları, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ve kıdem tazminatı gibi çeşitli kalemlerde yeniden düzenleme yapılması bekleniyor. Enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek zam oranlarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de güncellenmesi öngörülüyor.

SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz’da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ARTIŞ VERİLERİ NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, son ayda enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesine yükseldi. Böylece yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı.

Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında artış oluşurken, memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 seviyesinde enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde temmuz ayında uygulanacak toplam artış oranının yaklaşık yüzde 12,41 civarında olması bekleniyor.

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SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz’da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

5 Aylık Enflasyon: %16,6
5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4

Katsayı: 1,1241

SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz’da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti.

Ankete göre haziran ayında enflasyonun yüzde 1,52 artması bekleniyor. Mayıs verisinin de eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,65 civarında gerçekleşmesi, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının ise yaklaşık yüzde 14,11'e çıkması bekleniyor.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.38
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,65
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,11

Katsayı: 1,1411

SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz’da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

5 aylık verilere ve 6 aylık göre sosyal yardımlar için netleşen rakamlar tablo halinde özetle şu şekilde:

No Kalem Mevcut Tutar %12,41 (5 Ay Memur) %14,11 (6 Ay Memur Tahmin)
1 En Düşük Memur Maaşı 61.890 TL 69.571 TL 70.605 TL
2 En Düşük Memur Emeklisi 27.772 TL 31.218 TL 31.689 TL
3 Çalışmayan Eş Aile Yardımı 3.154,63 TL 3.546,13 TL 3.602,90 TL
4 Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 693,94 TL 780,06 TL 792,55 TL
5 Çocuk Yardımı (6+ Yaş) 346,97 TL 390,03 TL 395,79 TL
6 Toplu Sözleşme İkramiyesi 982,22 TL 1.104,15 TL 1.120,80 TL
7 Emekli Doktor (Uzman) 36.084 TL 40.562 TL 41.176 TL
8 Emekli Doktor (Pratisyen) 27.757 TL 31.201 TL 31.673 TL
9 Kıdem Tazminatı Tavanı 64.948 TL 73.008 TL 74.104 TL
10 65 Yaş Aylığı 6.393 TL 7.186 TL 7.295 TL
11 Engelli Aylığı (%70+) 7.655 TL 8.605 TL 8.735 TL
12 Evde Bakım Desteği 13.878 TL 15.601 TL 15.836 TL
13 SED (Yükseköğrenim) 11.867 TL 13.340 TL 13.542 TL
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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