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SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz'da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 21:59
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 22:38
SOSYAL YARDIM ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz'da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak maaş artışlarıyla birlikte sosyal destek ödemelerinde de güncelleme yapılması bekleniyor. Yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylıkları, engelli aylıkları ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yeni zam oranına göre yeniden hesaplanması öngörülüyor. İlk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda artış oranı yüzde 16,60 seviyesine ulaşırken, kesin zam oranı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.