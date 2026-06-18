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Sosyal yardımlara zam gelecek! Temmuz'da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:01
Sosyal yardımlara zam gelecek! Temmuz'da 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de yükseliş bekleniyor. 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli aylığı ve SED ödemeleri gibi desteklerin yeni oranlardan etkilenmesi öngörülüyor. Beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 16,60'lık artış şimdiden netleşirken, kesin oran için haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.