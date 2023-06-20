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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 12:20

SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

Stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Lise staj ücreti asgari ücretin 3'te 1'i olarak belirlenirken öğrenciler stajyer maaşı hesaplama ekranı üzerinden 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemi ocak ayına kadar alacakları parayı merak ediyor. Bakan Işıkhan temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti duyurmasıyla birlikte staj ücreti 2023 de gün yüzüne çıktı. Peki, stajyer maaşı ne kadar 2023? 2023 Staj ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte stajyer maaşı zammı hakkında detaylar

SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

Stajyer maaşı ne kadar 2023 sorusu Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini almış durumda. Bakan Işıkhan yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğunu açıklarken, asgari ücrete indeksli devlet katkıları ve ödemeleri de değişmiş durumda. Peki, staj ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte stajyer maaşı hesaplama 2023 ekranı!

SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

2022 STAJYER MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında asgari ücrette %54.66 artış sağlanarak rakamlar güncellenmiştir. Buna göre asgari ücret brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu nedenle de stajyer maaşı da güncellenmiştir.

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SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

Stajyer maaşı asgari ücretin 3'te 1'i olarak belirlenirken, bu noktada 2023 asgari ücret maaşı 2 bin 552 TL olarak belirlenmişti.

SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için rakamı duyurdu. Buna göre Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL oldu.

SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda yeni stajyer maaşı 3 bin 420 TL oldu

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