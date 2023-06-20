Giriş Tarihi: 20.06.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 12:20

SON DAKİKA: Yeni stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

Stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Lise staj ücreti asgari ücretin 3'te 1'i olarak belirlenirken öğrenciler stajyer maaşı hesaplama ekranı üzerinden 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemi ocak ayına kadar alacakları parayı merak ediyor. Bakan Işıkhan temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti duyurmasıyla birlikte staj ücreti 2023 de gün yüzüne çıktı. Peki, stajyer maaşı ne kadar 2023? 2023 Staj ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte stajyer maaşı zammı hakkında detaylar