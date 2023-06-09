Giriş Tarihi: 09.06.2023 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
19:12
STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle
Yalı Çapkını sezon finali, izle ile ekranlardaki yerini aldı. Yayınlandığı ilk günden beri Cuma günlerinin an fazla izlenen yapımı olmayı kimseye kaptırmayan dizi bu akşam yayınlanan son bölümü ile ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek. Ferit ve Seyran cephesinde yaşanan gelişmeleri sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler Yalı Çapkını 36. Bölüm izle, kesintisiz tek parça şeklinde araştırmaya başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in ağlaştığı STAR TV'nin sevilen dizisi her cuma günü izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm sezon finali izle kesintisiz, tek parça linki.