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Haberler Fotohaber STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle
Giriş Tarihi: 09.06.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 19:12

STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle

Yalı Çapkını sezon finali, izle ile ekranlardaki yerini aldı. Yayınlandığı ilk günden beri Cuma günlerinin an fazla izlenen yapımı olmayı kimseye kaptırmayan dizi bu akşam yayınlanan son bölümü ile ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek. Ferit ve Seyran cephesinde yaşanan gelişmeleri sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler Yalı Çapkını 36. Bölüm izle, kesintisiz tek parça şeklinde araştırmaya başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in ağlaştığı STAR TV'nin sevilen dizisi her cuma günü izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm sezon finali izle kesintisiz, tek parça linki.

STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle

Yalı Çapkını 36. Bölüm tek parça, kesintisiz izle ile ekranlardaki yerini aldı. Başrollerini MERT Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı yapım yayınlandığı ilk günden beri Cuma günlerinin an fazla izlenilen dizisi olma özelliğini kimseye kaptırmıyor. Bu akşam yayınlanan son bölümü ile yayın hayatına ara verecek olan yapım yeni sezonda tekrar seyircisiyle buluşacak. Bu noktada dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler Yalı Çapkını sezon finali, son bölüm izle kesintisiz, tek parça şeklinde sorgulamaya başladı. İşte, Yalı Çapkını 36. Bölüm yeni bölüm izle linki…

STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle

YALI ÇAPKINI DİZİ İZLE

9 Haziran 2023 tarihli yeni bölüm sezon finali bölümü yayında:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ KONUSU

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle

Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

STAR TV CANLI|| Yalı Çapkını 36. Bölüm-sezon finali izle kesintisiz|| Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL canlı izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM KONUSU

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir. Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.

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