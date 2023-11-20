Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

"Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek."

Açıklamada kullanıcılarının Steam cüzdanının mevcut bakiyesi, o günün kuruyla USD'ye dönüştürüleceğini bildirdi. Böylece, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 25 ülkede/bölgede ilk defa bölgesel USD fiyatlandırması kullanılacak. Ülkeler şu şekilde: