Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

Steam ne zaman dolara geçecek, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Steam yaptığı açıklamada Türkiye, Cezayir ve Arjantin'in başını çektiği ülkelerde artık oyunların yerel para birimleriyle değil, dolar cinsinden satışının başlayacağını duyurmuştu. 2003 yılından beri oyunseverlerle oyunlar arasında köprü konumunda yer alan Valve'nin platformu, konu hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Steam Sonbahar indirimleri, 21 Kasım gecesinde başlıyor. Peki, Steam dolara saat kaçta geçecek?