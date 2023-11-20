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Giriş Tarihi: 20.11.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 23:06

Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım'da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

Steam ne zaman dolara geçecek, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Steam yaptığı açıklamada Türkiye, Cezayir ve Arjantin'in başını çektiği ülkelerde artık oyunların yerel para birimleriyle değil, dolar cinsinden satışının başlayacağını duyurmuştu. 2003 yılından beri oyunseverlerle oyunlar arasında köprü konumunda yer alan Valve'nin platformu, konu hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Steam Sonbahar indirimleri, 21 Kasım gecesinde başlıyor. Peki, Steam dolara saat kaçta geçecek?

Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

Steam saat kaçta dolara geçecek, bugün mü sorusu araştırılıyor. Uzun süredir Türk lirası cinsinden alışveriş yapılan oyun platformu, Valve açıklamalarına göre artık dolar ile satış yapacak. Peki, Steam ne zaman dolara geçiyor?

Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

STEAM DOLARA MI GEÇİYOR?

Steam yaptığı açıklama doğrultusunda Steam üzerinden Türkiye'de oyun alışverişinin dolar üzerinden yapacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

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Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

Steam dolara mı geçiyor, ne zaman geçecek sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Yapılan açıklama doğrultusunda birçok ülkede yerel para birimi yerine dolar kuru kullanılacağı duyuruldu. Bu noktada oyunseverler, Steam ne zaman dolara geçecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

"Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek."

Açıklamada kullanıcılarının Steam cüzdanının mevcut bakiyesi, o günün kuruyla USD'ye dönüştürüleceğini bildirdi. Böylece, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 25 ülkede/bölgede ilk defa bölgesel USD fiyatlandırması kullanılacak. Ülkeler şu şekilde:

Steam saat kaçta dolara geçecek? Sonbahar indirimleri 21 Kasım’da başlıyor! Steam ne zaman dolara geçiyor, bu gece mi?

Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama Arjantin, Bolivya, Ekvador, Guyana, Paraguay, Surinam, Venezuela, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Filistin, Türkiye, Yemen, Cezayir, Libya, Fas, Tunus, Sudan.

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